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Смачно 24 Кухні світу Іспанська кухня Чуррос – класичний рецепт у фритюрі

Чуррос – класичний рецепт у фритюрі -

45 хв

10 порцій

189 ккал

0 / 5
Чуррос у фритюрі – класичний рецепт приготування вдома

Як приготувати чуррос у фритюрі вдома/Смачно24

Готові палички чуррос можна посипати цукровою пудрою або занурити у розтоплений шоколад. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    200 мл

  • Олія соняшникова

    за смаком

  • Мелена кориця

    1 дрібка

  • Молочний шоколад

    за смаком

  • Борошно пшеничне

    160 г

  • Розпушувач

    1 ст. л.

  • Цукрова пудра

    за смаком

  • Сіль

    1/2 ч. л.

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.

2

З’єднайте в глибокій мисці борошно, розпушувач, сіль та корицю.

3

Воду доведіть до кипіння, влийте у борошно та перемішайте до однорідної консистенції. Охолодіть тісто близько 5 хвилин та відправте у кондитерський мішок з насадкою “зірочка”.

4

Олію розігрійте у каструлі та смажте в ній палички чуррос до золотистої скоринки.

5

Готові чуррос викладіть на паперовий рушник та охолодіть. Подавайте чуррос до столу з шоколадом та цукровою пудрою. Смачного!

Іспанська кухня Кухні світу Солодка випічка Десерти

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