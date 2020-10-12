Чуррос у фритюрі – класичний рецепт приготування вдома

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.

2

З’єднайте в глибокій мисці борошно, розпушувач, сіль та корицю.

3

Воду доведіть до кипіння, влийте у борошно та перемішайте до однорідної консистенції. Охолодіть тісто близько 5 хвилин та відправте у кондитерський мішок з насадкою “зірочка”.

4

Олію розігрійте у каструлі та смажте в ній палички чуррос до золотистої скоринки.

5

Готові чуррос викладіть на паперовий рушник та охолодіть. Подавайте чуррос до столу з шоколадом та цукровою пудрою. Смачного!