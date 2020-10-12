Чуррос у фритюрі – класичний рецепт приготування вдома

Чуррос – класичний рецепт у фритюрі -
45 хв
10 порцій
189 ккал
Як приготувати чуррос у фритюрі вдома/Смачно24
Готові палички чуррос можна посипати цукровою пудрою або занурити у розтоплений шоколад. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Вода
200 мл
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Олія соняшникова
за смаком
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Мелена кориця
1 дрібка
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Молочний шоколад
за смаком
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Борошно пшеничне
160 г
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Розпушувач
1 ст. л.
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Цукрова пудра
за смаком
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Сіль
1/2 ч. л.
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
2
З’єднайте в глибокій мисці борошно, розпушувач, сіль та корицю.
3
Воду доведіть до кипіння, влийте у борошно та перемішайте до однорідної консистенції. Охолодіть тісто близько 5 хвилин та відправте у кондитерський мішок з насадкою “зірочка”.
4
Олію розігрійте у каструлі та смажте в ній палички чуррос до золотистої скоринки.
5
Готові чуррос викладіть на паперовий рушник та охолодіть. Подавайте чуррос до столу з шоколадом та цукровою пудрою. Смачного!