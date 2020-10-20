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Як приготувати смажені гливи – рецепт за 5 хвилин -

5 хв

2 порції

189 ккал

0 / 5
Cмажені гливи на сковорідці – рецепт за 5 хвилин – гриби

Як приготувати гливи/Смачно24

Надзвичайно смачна та швидка у приготуванні закуска з грибів, яку ви з легкістю зможете приготувати вдома.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Гливи

    400 г

  • Олія соняшникова

    2 ст. л.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Часник

    2 зубчики

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо гриби водою, зрізаємо тверду частину ніжки. Наріжте гливи великими шматками та викладіть на паперовий рушник.

2

Часник наріжте дрібним кубиком та підсмажте на розігрітій сковорідці з олією. Додайте гливи та продовжуйте обсмажувати до золотої скоринки.

3

Додайте спеції до грибів та смажте доки гливи не стануть м’якими. Смачного!

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