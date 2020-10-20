Cмажені гливи на сковорідці – рецепт за 5 хвилин – гриби

Як приготувати смажені гливи – рецепт за 5 хвилин -
5 хв
2 порції
189 ккал
Як приготувати гливи/Смачно24
Надзвичайно смачна та швидка у приготуванні закуска з грибів, яку ви з легкістю зможете приготувати вдома.
Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Гливи
400 г
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Олія соняшникова
2 ст. л.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Сіль
за смаком
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Часник
2 зубчики
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо гриби водою, зрізаємо тверду частину ніжки. Наріжте гливи великими шматками та викладіть на паперовий рушник.
2
Часник наріжте дрібним кубиком та підсмажте на розігрітій сковорідці з олією. Додайте гливи та продовжуйте обсмажувати до золотої скоринки.
3
Додайте спеції до грибів та смажте доки гливи не стануть м’якими. Смачного!