Cуп рамен з куркою – рецепт в домашніх умовах

Рецепт супу рамен з куркою вдома -
45 хв
4 порції
290 ккал
Як приготувати суп рамен/Смачно24
Азійський суп рамен – смачна, ситна та пікантна страва, яку подають, як у вишуканих ресторанах, так і продають у невеличких фудтраках.
Смачно 24 підготував для вас рецепт рамену з куркою та грибами. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Локшина
100 г
-
Гриби
100 г
-
Зелена цибуля
за смаком
-
Корінь імбиру
за смаком
-
Куряче філе
1 шт.
-
Лемонграс
за смаком
-
Лист норі
за смаком
-
Олія соняшникова
3 ст. л.
-
Мірин
за смаком
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Соєвий соус
за смаком
-
Сухе супове коріння
1 ст. л.
-
Часник
за смаком
-
Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте куряче філе, замаринуйте його в солі та перцю та залишіть на 20 хвилин.
2
Змастіть куряче філе олією та запечіть в духовці до готовності.
3
Для бульйону відваріть курячі стегенця, крильця або шиї у 2,5 літрах води. Першу воду краще одразу злити, тоді у вас вийде прозорий та чистий бульйон.
4
У киплячий бульйон додайте лемонграс, супові корінці та за бажанням сухий галанган – всього по 1 столовій ложці.
5
Варіть курячий бульйон близько 1,5-2 години на слабкому вогні.
6
У азійських супах зазвичай використовують гриби Шиїтаке, проте, якщо у вас не має можливості придбати цей не дешевий інгредієнт – замініть його на звичайні печериці або гливи.
7
Почистіть гриби та надріжте ніжки. Відваріть курячі яйця 3-4 хвилини у підсоленій воді.
8
Вийміть курку з бульйону, а саму рідину процідіть через дрібне сито.
9
У розігрітій сковорідці з’єднайте олію у якій випікалась курка, налийте 2 ст. л соняшникової олії, нарізаний імбир, часник та обсмажуйте протягом 4 хвилин. Влийте мірин та перемішайте.
10
Ретельно помішуючи вливайте бульйон у сковорідку з соусом. Доведіть до кипіння.
11
У киплячому бульйоні відваріть гриби, якщо у вас шиїтаке – 6-8 хвилин, якщо інші – 10-15 хвилин. Воду з відвару грибів не зливайте.
12
У окремій каструлі відваріть до готовності локшину, зазвичай використовують пшеничну. Відварену локшину промийте водою.
13
Готуємо подачу супу рамен: у глибоку тарілку або піалу викладіть локшину, лист норі. Запечену курку наріжте шматочками та покладіть порційно в посуд для подачі страви.
14
Викладіть гриби, нарізану зелену цибульку, залийте бульйоном та покладіть розрізане навпіл яйце. Подавайте до столу гарячу страву. Смачного!