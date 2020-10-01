Cуп рамен з куркою – рецепт в домашніх умовах

1

Ретельно помийте куряче філе, замаринуйте його в солі та перцю та залишіть на 20 хвилин.

2

Змастіть куряче філе олією та запечіть в духовці до готовності.

3

Для бульйону відваріть курячі стегенця, крильця або шиї у 2,5 літрах води. Першу воду краще одразу злити, тоді у вас вийде прозорий та чистий бульйон.

4

У киплячий бульйон додайте лемонграс, супові корінці та за бажанням сухий галанган – всього по 1 столовій ложці.

5

Варіть курячий бульйон близько 1,5-2 години на слабкому вогні.

6

У азійських супах зазвичай використовують гриби Шиїтаке, проте, якщо у вас не має можливості придбати цей не дешевий інгредієнт – замініть його на звичайні печериці або гливи.

7

Почистіть гриби та надріжте ніжки. Відваріть курячі яйця 3-4 хвилини у підсоленій воді.

8

Вийміть курку з бульйону, а саму рідину процідіть через дрібне сито.

9

У розігрітій сковорідці з’єднайте олію у якій випікалась курка, налийте 2 ст. л соняшникової олії, нарізаний імбир, часник та обсмажуйте протягом 4 хвилин. Влийте мірин та перемішайте.

10

Ретельно помішуючи вливайте бульйон у сковорідку з соусом. Доведіть до кипіння.

11

У киплячому бульйоні відваріть гриби, якщо у вас шиїтаке – 6-8 хвилин, якщо інші – 10-15 хвилин. Воду з відвару грибів не зливайте.

12

У окремій каструлі відваріть до готовності локшину, зазвичай використовують пшеничну. Відварену локшину промийте водою.

13

Готуємо подачу супу рамен: у глибоку тарілку або піалу викладіть локшину, лист норі. Запечену курку наріжте шматочками та покладіть порційно в посуд для подачі страви.

14

Викладіть гриби, нарізану зелену цибульку, залийте бульйоном та покладіть розрізане навпіл яйце. Подавайте до столу гарячу страву. Смачного!