Cирники з тертим яблуком – рецепт сирників в домашніх умовах

1

Ретельно розімніть сир виделкою або у блендері. Додаєте до сиру яйце та манну крупу – перемішайте.

2

Помийте яблуко, зніміть шкірку та видаліть насіння. Натріть яблуко на дрібній тертці та додайте до сирної маси. Дайте сирній суміші настоятись 5 хвилин та всипте цукру та солі – перемішайте.

3

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок та додайте його до сирної маси. Ретельно вимішайте всі інгредієнти та сформуйте сирники вологими руками. Обваляйте кожен сирнику борошні та підсмажте з обох сторін на розігрітій сковорідці з олією.

4

Готові сирники викладіть на паперовий рушник, щоб позбутись зайвого жиру.

5

Подавайте готові сирники зі сметаною, цукровою пудрою або варенням за смаком. Смачного!