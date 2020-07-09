Cирники з тертим яблуком – рецепт сирників в домашніх умовах

Смачний рецепт домашніх сирників з тертим яблуком -
35 хв
2 порції
305 ккал
Як приготувати сирники з тертим яблуком/Смачно24
Якщо ви ще не куштували домашні сирники з тертим яблуком – мерщій приготуйте їх на сніданок. Смачно 24 підготував для вас легкий рецепт смачної страви, з яким справиться навіть підліток. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Домашній сир
200 г
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Манна крупа
2 ст. л.
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Олія соняшникова
для смаження
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Борошно пшеничне
3 ст. л.
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Цукор
5 ст. л.
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Сіль
1 дрібка
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Яблука
1 шт.
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Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно розімніть сир виделкою або у блендері. Додаєте до сиру яйце та манну крупу – перемішайте.
2
Помийте яблуко, зніміть шкірку та видаліть насіння. Натріть яблуко на дрібній тертці та додайте до сирної маси. Дайте сирній суміші настоятись 5 хвилин та всипте цукру та солі – перемішайте.
3
Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок та додайте його до сирної маси. Ретельно вимішайте всі інгредієнти та сформуйте сирники вологими руками. Обваляйте кожен сирнику борошні та підсмажте з обох сторін на розігрітій сковорідці з олією.
4
Готові сирники викладіть на паперовий рушник, щоб позбутись зайвого жиру.
5
Подавайте готові сирники зі сметаною, цукровою пудрою або варенням за смаком. Смачного!