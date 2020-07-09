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Смачний рецепт домашніх сирників з тертим яблуком -

35 хв

2 порції

305 ккал

0 / 5
Cирники з тертим яблуком – рецепт сирників в домашніх умовах

Як приготувати сирники з тертим яблуком/Смачно24

Якщо ви ще не куштували домашні сирники з тертим яблуком – мерщій приготуйте їх на сніданок. Смачно 24 підготував для вас легкий рецепт смачної страви, з яким справиться навіть підліток. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Домашній сир

    200 г

  • Манна крупа

    2 ст. л.

  • Олія соняшникова

    для смаження

  • Борошно пшеничне

    3 ст. л.

  • Цукор

    5 ст. л.

  • Сіль

    1 дрібка

  • Яблука

    1 шт.

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно розімніть сир виделкою або у блендері. Додаєте до сиру яйце та манну крупу – перемішайте.

2

Помийте яблуко, зніміть шкірку та видаліть насіння. Натріть яблуко на дрібній тертці та додайте до сирної маси. Дайте сирній суміші настоятись 5 хвилин та всипте цукру та солі – перемішайте.

3

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок та додайте його до сирної маси. Ретельно вимішайте всі інгредієнти та сформуйте сирники вологими руками. Обваляйте кожен сирнику борошні та підсмажте з обох сторін на розігрітій сковорідці з олією.

4

Готові сирники викладіть на паперовий рушник, щоб позбутись зайвого жиру.

5

Подавайте готові сирники зі сметаною, цукровою пудрою або варенням за смаком. Смачного!

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