День захисника 2020: що приготувати – рецепт чізкейку снікерс

1

Для приготування основи нашого торта перебийте у крихту шоколадне печиво, додайте розм'якшене вершкове масло та ще раз перебийте. Якщо маса недостатньо липне – додайте ще вершкового масла. Підготуйте круглу форму для випікання діаметром 18 см. Вистеліть її пергаментом для випікання, викладіть шоколадну масу – розрівняйте її та сформуйте бортики. Випікайте основу для чізкейка близько 10 хвилин при температурі 180 градусів.

2

Змішайте у великій мисці вершковий домашній сир з арахісовою пастою, цукром та по одному вибивайте яйця. Перемішайте масу та влийте вершки – ще раз перемішайте до однорідного стану. Вилийте масу на шоколадну основу, розрівняйте лопаткою та випікайте в духовці 90-120 хвилин при температурі 110-130 градусів. Серединки чізкейку повинна трохи “тремтіти”. Щоб чізкейк не потріскався – налийте в окрему глибоку бритванку трохи води. Випари під час випікання торта не дадуть сирній масі тріснути. Після випікання залишіть випічку охолоджуватись в духовці, далі відправте її в холодильник на 5-6 годин.

3

Для приготування карамелі ви можете скористатись рецептом Лізи Глінської або приготувати його іншим способом – без великої кількості солі. У каструлю з товстим дном висипте цукор та розтопіть на повільному вогні. У окремій каструлі підігрійте вершки. Як тільки цукор почне топитися – помішуйте його силіконовою лопаткою. Колір готової цукрової маси повинен бути темно бурштиновий – ідеальний показник це температура у ньому 180 градусів. Одразу додавайте до цукру холодне вершкове масло та помішуйте суміш. Влийте теплі вершки та продовжуйте вимішувати карамель. Додайте дрібку солі для приготування соленої карамелі.

4

Розтопіть на паровій бані шоколад та вершкове масло, влийте вершки.

5

Полийте чізкейк карамеллю, зверху посипте горішками та відправте торт в морозилку на 15 хвилин.

6

Полийте чізкейк “Снікерс” шоколадним ганашем та відправте в холодильник на годину охолоджуватись. Смачного!