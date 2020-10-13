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Смачно 24 Святкові страви День захисника України Торт на День захисника України – рецепт чізкейку Снікерс

Торт на День захисника України – рецепт чізкейку Снікерс -

3 год

10 порцій

409 ккал

0 / 5
День захисника 2020: що приготувати – рецепт чізкейку снікерс

Як приготувати снікерс з сиром та карамеллю/Смачно24

Справжня насолода – чізкейк “Снікерс”, який ви можете приготувати для чоловіків у цей святковий день!

Ніжна начинка з домашнього сиру, хрустка шоколадна основа з печива та солона карамель зі шматочками арахісу – ми впевнені, що цей торт сподобається кожному!

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Читайте також Рецепт соленої карамелі в банці від Лізи Глінської

Інгредієнти

для основи

  • Вершкове масло

    50 г

  • Шоколадне печиво

    250 г

для начинки

  • Арахісова паста

    90 г

  • Домашній сир

    600 г

  • Цукор

    110 г

  • Вершки 33%

    130 г

  • Яйце

    2 шт.

для покриття

  • Арахіс

    70 г

  • Карамель

    80 г

  • Молочний шоколад

    60 г

  • Вершки 33%

    1 ст. л.

  • Вершкове масло

    35 г

для карамелі

  • Цукор

    225 г

  • Вершки 33%

    160 г

  • Вершкове масло

    100 г

  • Сіль

    1 дрібка

Рецепт приготування

1

Для приготування основи нашого торта перебийте у крихту шоколадне печиво, додайте розм'якшене вершкове масло та ще раз перебийте. Якщо маса недостатньо липне – додайте ще вершкового масла. Підготуйте круглу форму для випікання діаметром 18 см. Вистеліть її пергаментом для випікання, викладіть шоколадну масу – розрівняйте її та сформуйте бортики. Випікайте основу для чізкейка близько 10 хвилин при температурі 180 градусів.

2

Змішайте у великій мисці вершковий домашній сир з арахісовою пастою, цукром та по одному вибивайте яйця. Перемішайте масу та влийте вершки – ще раз перемішайте до однорідного стану. Вилийте масу на шоколадну основу, розрівняйте лопаткою та випікайте в духовці 90-120 хвилин при температурі 110-130 градусів. Серединки чізкейку повинна трохи “тремтіти”. Щоб чізкейк не потріскався – налийте в окрему глибоку бритванку трохи води. Випари під час випікання торта не дадуть сирній масі тріснути. Після випікання залишіть випічку охолоджуватись в духовці, далі відправте її в холодильник на 5-6 годин. 

3

Для приготування карамелі ви можете скористатись рецептом Лізи Глінської або приготувати його іншим способом – без великої кількості солі. У каструлю з товстим дном висипте цукор та розтопіть на повільному вогні. У окремій каструлі підігрійте вершки. Як тільки цукор почне топитися – помішуйте його силіконовою лопаткою. Колір готової цукрової маси повинен бути темно бурштиновий – ідеальний показник це температура у ньому 180 градусів. Одразу додавайте до цукру холодне вершкове масло та помішуйте суміш. Влийте теплі вершки та продовжуйте вимішувати карамель. Додайте дрібку солі для приготування соленої карамелі.

4

Розтопіть на паровій бані шоколад та вершкове масло, влийте вершки.

5

Полийте чізкейк карамеллю, зверху посипте горішками та відправте торт в морозилку на 15 хвилин.

6

Полийте чізкейк “Снікерс” шоколадним ганашем та відправте в холодильник на годину охолоджуватись. Смачного!

День захисника України Торти Чізкейки Випічка Святкові страви

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