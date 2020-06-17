Дієтичні сирники: смачний рецепт -
40 хв
3 порції
158 ккал
Сирники — улюблена багатьма страва, якою можуть насолоджуватися навіть ті, хто стежить за своєю фігурою. Дієтичні сирники без зайвого використання олії, цукру та борошна.
Інгредієнти
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Ваніль
1 ч. л.
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Домашній сир
500 г
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Мед
100 г
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Висівки
4 ч. л.
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Розпушувач
1 ч. л.
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Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
У глибокій мисці змішайте сир, висівки, розпушувач, ванілін та яйця. Ретельно перемішайте.
2
Порошок стевії розчиніть у гарячій воді (приблизно 50 мл), влийте у тісто, добре перемішайте.
3
У силіконові форми вилийте тісто сирників та випікайте 20 хвилин до золотистої скоринки.
Поради щодо приготування
Ви можете готувати дієтичні сирники на сковорідці, але тоді вони будуть жирніші.