24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Десерти Сирники Дієтичні сирники: смачний рецепт

Дієтичні сирники: смачний рецепт -

40 хв

3 порції

158 ккал

0 / 5

Сирники — улюблена багатьма страва, якою можуть насолоджуватися навіть ті, хто стежить за своєю фігурою. Дієтичні сирники без зайвого використання олії, цукру та борошна. 

Інгредієнти

Для сирників

  • Ваніль

    1 ч. л.

  • Домашній сир

    500 г

  • Мед

    100 г

  • Висівки

    4 ч. л.

  • Розпушувач

    1 ч. л.

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

У глибокій мисці змішайте сир, висівки, розпушувач, ванілін та яйця. Ретельно перемішайте. 

2

Порошок стевії розчиніть у гарячій воді (приблизно 50 мл), влийте у тісто, добре перемішайте. 

3

У силіконові форми вилийте тісто сирників та випікайте 20 хвилин до золотистої скоринки.

Поради щодо приготування

Ви можете готувати дієтичні сирники на сковорідці, але тоді вони будуть жирніші. 

Сирники Десерти

Схожі рецепти

Класичні сирники: покроковий десерт

Як зробити смачні сирники за класичним рецептом самостійно

1 год

3 порції

Сирники

Солоні сирники з картоплею: смачний рецепт

Незвичний та цікавий рецепт солоних сирників для всієї родини

40 хв

3 порції

Сирники

Новини кулінарії

Смачні десерти з полуниці без випікання для дітей

Цікаві підбірки

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Як приготувати молоду картоплю з кропом: рецепт

Рецепти смачної випічки з ревеню: смачно, як у дитинстві

Цікаві підбірки

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

"Гола кухня" – про що буде нове шоу Ектора Хіменса-Браво

Шеф-кухарі

Останні рецепти

Легкий рецепт арахісового печива вдома Покрокове приготування домашнього печива з арахісом

1 год

10 порцій

Солодка випічка
Домашнє овочеве рагу з кабачками без цибулі: рецепт Покрокове приготування овочевого рагу з кабачками та картоплею

45 хв

4 порції

Другі страви
Рецепт консервованих кабачків для закуски Рулетики з кабачків – це ідеальна літня закуска. Але її можна готувати й зимою!

1 год

4 порції

Овочеві закуски