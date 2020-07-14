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Смачно 24 Кухні світу Грузинська кухня Рецепт долми з виноградного листя

Рецепт долми з виноградного листя -

3 год

4 порції

156 ккал

0 / 5
Долма у виноградному листі із яловичого фаршу: рецепт

Як приготувати долму смачно вдома/Смачно24

Долма зазвичай готується із фаршу з баранини та яловичини, але ви можете обрати ту начинку, яка вам більше до смаку.

Смачно 24 підготував для вас рецепт долми з яловичим фаршем. Також долму можна начиняти домашнім сиром, рибою або овочами. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Виноградне листя

    200 г

  • Вода

    100 100 мл

  • Яловичий фарш

    700 г

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • М'ята

    5 г

  • Петрушка (зелень)

    10 г

  • Рис круглий

    70 г

  • Вершкове масло

    50 г

  • Сіль

    за смаком

  • Кріп (зелень)

    10 г

Рецепт приготування

1

Ретельно вимішайте м’ясний фарш зі спеціями та подрібненою зеленню, додайте нарізану кубиками цибулю, розтоплене вершкове масло та 100 мл води.

2

Якщо ви використовуватимете мариновані виноградне листя – промийте їх водою від зайвої солі. Якщо свіже листя, достатньо ретельно помити його водою.

3

Рис ретельно промийте водою, запарте у підсоленій воді, злегка охолодіть та змішайте з фаршем. Начиніть виноградне листя начинкою та загорніть як голубці.

4

Викладіть сформовану долму у каструлю та залийте 100 мл води. Варіть долму на маленькому вогні біля години. Готову долму подавайте до столу із соусом з білого йогурту без цукру, з додаванням подрібненого часнику та свіжої зелені. Смачного!

Поради щодо приготування

Також, ви можете приготувати долму за цим рецептом у мультиварці, а не в каструлі.

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