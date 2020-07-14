Як приготувати долму смачно вдома/Смачно24

Долма зазвичай готується із фаршу з баранини та яловичини, але ви можете обрати ту начинку, яка вам більше до смаку.

Смачно 24 підготував для вас рецепт долми з яловичим фаршем. Також долму можна начиняти домашнім сиром, рибою або овочами. Гайда готувати разом!