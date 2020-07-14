Рецепт долми з виноградного листя -
3 год
4 порції
156 ккал
Як приготувати долму смачно вдома/Смачно24
Долма зазвичай готується із фаршу з баранини та яловичини, але ви можете обрати ту начинку, яка вам більше до смаку.
Смачно 24 підготував для вас рецепт долми з яловичим фаршем. Також долму можна начиняти домашнім сиром, рибою або овочами. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Виноградне листя
200 г
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Вода
100 100 мл
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Яловичий фарш
700 г
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Цибуля ріпчаста
2 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
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М'ята
5 г
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Петрушка (зелень)
10 г
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Рис круглий
70 г
-
Вершкове масло
50 г
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Сіль
за смаком
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Кріп (зелень)
10 г
Рецепт приготування
1
Ретельно вимішайте м’ясний фарш зі спеціями та подрібненою зеленню, додайте нарізану кубиками цибулю, розтоплене вершкове масло та 100 мл води.
2
Якщо ви використовуватимете мариновані виноградне листя – промийте їх водою від зайвої солі. Якщо свіже листя, достатньо ретельно помити його водою.
3
Рис ретельно промийте водою, запарте у підсоленій воді, злегка охолодіть та змішайте з фаршем. Начиніть виноградне листя начинкою та загорніть як голубці.
4
Викладіть сформовану долму у каструлю та залийте 100 мл води. Варіть долму на маленькому вогні біля години. Готову долму подавайте до столу із соусом з білого йогурту без цукру, з додаванням подрібненого часнику та свіжої зелені. Смачного!
Поради щодо приготування
Також, ви можете приготувати долму за цим рецептом у мультиварці, а не в каструлі.