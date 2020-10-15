1

Ретельно помийте картоплю та запечіть з шкіркою в розігрітій духовці до 200 градусів приблизно одну годину до повної готовності. Зніміть шкірку з картоплі поки вона ще гаряча та зробіть з м’якоті пюре без грудочок.

2

Додайте до картопляного пюре Рікоту, сіль, білий перець та борошно. Зробіть невеличкий отвір та додайте яйце. Присипте руки борошном та вимісіть тісто.

3

Додайте листочки чебрецю та далі вимішуйте тісто до гладкої структури. В цьому процесі головне не перестаратись із замісом тіста, щоб ньокі не були занадто щільні.

4

Розріжте тісто на дві половини та розкатайте в подовгасті ковбаски товщиною 1,5 см. Наріжте ковбаски з тіста тупою стороню ножа, який попередньо присипте борошном. Ньокі повинні бути довжиною не більше 2 см. Обережно натисніть пальцем по центру, на кожну подушечку ньокі, щоб в подальшому вони поглинули більше соусу та стали ще смачнішими.

5

Закипятіть велику каструлю води та відваріть ньокі 1,5-2 хвилини, обережно помішуючи їх, поки не почнуть підніматись на поверхню.

6

Злийте воду та дайте, щоб ньокі підсохли 1-2 хвилини на дні.

7

Розігрійте сковорідку та додайте оливкової олії. Висипте ньокі в сковорідку та підсмажте їх до золотистої скоринки.

8

Додайте до ньокі вершкове масло, зелений горошок і чебрець. Натріть цедру лимона та все перемішайте.

9

Перед подачею ньокі посипте тертим сиром Пармезан. Смачного!