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Смачно 24 Авторські рецепти Гордон Рамзі Домашні ньокі за рецептом Гордона Рамзі

Домашні ньокі за рецептом Гордона Рамзі -

2 год

4 порції

120 ккал

0 / 5

Легкий рецепт ньокі від гуру кулінарії Гордона Рамзі. Приготуйте картопляні ньокі для своєї родини та здивуйте їх неперевершеним смаком ресторанної страви, яку ви приготували власноруч.

Інгредієнти

для ньокі

  • Сир Рікота

    50 г

  • Білий перець

    за смаком

  • Картопля

    2 шт.

  • Морська сіль

    за смаком

  • Борошно пшеничне

    90 г

  • Сир Пармезан

    для декору

  • Чебрець

    листочки

  • Яйце

    1 шт.

для соусу
  • Зелений горошок

    150 г

  • Лимон

    1 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Оливкова олія

    для смаження

  • Вершкове масло

    за смаком

  • Чебрець

    листочки

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте картоплю та запечіть з шкіркою в розігрітій духовці до 200 градусів приблизно одну годину до повної готовності. Зніміть шкірку з картоплі поки вона ще гаряча та зробіть з м’якоті пюре без грудочок.

2

Додайте до картопляного пюре Рікоту, сіль, білий перець та борошно. Зробіть невеличкий отвір та додайте яйце. Присипте руки борошном та вимісіть тісто. 

3

Додайте листочки чебрецю та далі вимішуйте тісто до гладкої структури. В цьому процесі головне не перестаратись із замісом тіста, щоб ньокі не були занадто щільні.

4

Розріжте тісто на дві половини та розкатайте в подовгасті ковбаски товщиною 1,5 см. Наріжте ковбаски з тіста тупою стороню ножа, який попередньо присипте борошном. Ньокі повинні бути довжиною не більше 2 см. Обережно натисніть пальцем по центру, на кожну подушечку ньокі, щоб в подальшому вони поглинули більше соусу та стали ще смачнішими.

5

Закипятіть велику каструлю води та відваріть ньокі 1,5-2 хвилини, обережно помішуючи їх, поки не почнуть підніматись на поверхню.

6

Злийте воду та дайте, щоб ньокі підсохли 1-2 хвилини на дні.

7

Розігрійте сковорідку та додайте оливкової олії. Висипте ньокі в сковорідку та підсмажте їх до золотистої скоринки.

8

Додайте до ньокі вершкове масло, зелений горошок і чебрець. Натріть цедру лимона та все перемішайте.

9

Перед подачею ньокі посипте тертим сиром Пармезан. Смачного!

Гордон Рамзі Авторські рецепти

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