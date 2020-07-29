Домашня халва з манки – рецепт Лізи Глінської

Рецепт домашньої халви з манки від Лізи Глінської -
4 год 5 хв
4 порції
290 ккал
Як приготувати халву з манки/Смачно24
Якщо ви ніколи ще не куштували халву з манки у вас є чудова можливість приготувати її за рецептом талановитого кондитера – Єлизавети Глінської. Не втрачайте такої можливості, гайда готувати цей корисний смаколик без випікання разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Вода
50 мл
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Кокосове молоко
200 мл
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Манна крупа
250 г
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Мед
30 мл
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Пекан
50 г
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Сушене манго
50 г
Рецепт приготування
1
Розігрійте сковорідку з кокосовим маслом та при постійному помішуванні підсмажте манну крупу протягом 3-5 хвилин.
2
У теплій воді розчиніть мед та з’єднайте з кокосовим молоком. Влийте суміш до манної крупи, перемішайте та зніміть з вогню.
3
Заздалегідь обсмажте горіхи та подрібніть їх ножем. Додайте горіхи та шматочки манго до манки, перемішайте та викладіть масу у форму.
4
Покладіть халву в холодильник на кілька годин. Готову халву з манки наріжте на порційні шматочки та подавайте до столу. Смачного!
Поради щодо приготування
Пекан та сушене манго можна замінити на будь-які горіхи та сухофрукти, головне щоб загальна маса була 100 грамів.