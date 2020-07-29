Домашня халва з манки – рецепт Лізи Глінської

1

Розігрійте сковорідку з кокосовим маслом та при постійному помішуванні підсмажте манну крупу протягом 3-5 хвилин.

2

У теплій воді розчиніть мед та з’єднайте з кокосовим молоком. Влийте суміш до манної крупи, перемішайте та зніміть з вогню.

3

Заздалегідь обсмажте горіхи та подрібніть їх ножем. Додайте горіхи та шматочки манго до манки, перемішайте та викладіть масу у форму.

4

Покладіть халву в холодильник на кілька годин. Готову халву з манки наріжте на порційні шматочки та подавайте до столу. Смачного!