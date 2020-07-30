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Смачно 24 Кухні світу Італійська кухня Смачний рецепт домашньої нутелли

Смачний рецепт домашньої нутелли -

40 хв

4 порції

540 ккал

0 / 5
Домашня нутелла – рецепт справжньої Нутелли з горіхами

Як приготувати шоколадну пасту “Нутелла” вдома/Смачно24

Приготовану домашню нутеллу зберігайте в холодильнику до 2 тижнів. Якщо у вас не має молочного шоколаду, ви можете замінити його на 80% чорний шоколад.

Домашню шоколадну пасту найкраще смакувати з хрустким хлібом, свіжими булочками або млинцями. Гайда готувати шоколадний смаколик разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Волоські горіхи

    70 г

  • Молоко

    40 мл

  • Молочний шоколад

    100 г

  • Цукор

    40 г

  • Вершкове масло

    40 г

Рецепт приготування

1

Ретельно почистіть волоські горіхи, підсмажте їх на сухій сковорідці та перетріть у блендері до консистенції крихти.

2

Додайте в чашу блендера цукор, подрібнений шоколад та ще раз подрібніть горіхи.

3

На паровій бані розтопіть шоколадну масу, влийте до неї молоко та масло. Постійно помішуйте шоколадну пасту, доведіть до легкого кипіння та зніміть з паровою бані.

4

Охолодіть шоколадну пасту, перелийте її у посудину та зберігайте домашню нутеллу у холодильнику до 2 тижнів. Смачного!

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