Домашня нутелла – рецепт справжньої Нутелли з горіхами

Як приготувати шоколадну пасту “Нутелла” вдома/Смачно24

Приготовану домашню нутеллу зберігайте в холодильнику до 2 тижнів. Якщо у вас не має молочного шоколаду, ви можете замінити його на 80% чорний шоколад.

Домашню шоколадну пасту найкраще смакувати з хрустким хлібом, свіжими булочками або млинцями. Гайда готувати шоколадний смаколик разом зі Смачно 24!