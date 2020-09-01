Домашня уха: рецепт рибної юшки з голів та хвостів

1

У велику каструлю налийте 2 л води, додайте спецій за смаком, посоліть та доведіть до кипіння. Найкраще домашня рибна юшка смакуватиме з такими пропорціями спецій: 10 горошин чорного перцю, 2-3 горошини духмяного перцю, пів чайної ложки коріандру, 1-2 шт. гвоздики та 2-3 лаврових листки.

2

Ретельно миємо та чистимо всі овочі. Моркву наріжте кружечками, корінь селери розріжте навпіл та одразу киньте у воду зі спеціями.

3

Цибулю надріжте навхрест буквально на чверть висоти та додайте в каструлю.

4

Через 15 хвилин активного кипіння дістаньте з води селеру та лавровий лист. Додайте в каструлю нарізану шматочками картоплю, моркву, натомість вийміть з води розварену цибулю.

5

Розплющте лезом ножа зубчики часнику та киньте їх до картоплі. Через 15 хвилин вкиньте до овочів рибу.

6

Зменште вогонь та варіть юшку не перемішуючи. Через 20-25 хвилин кипіння домашня юшка буде готовою. Для кращого та більш вираженого смаку, залишіть уху настоятись 10-15 хвилин під кришкою.

7

Ви можете процідити готову рибну юшку, щоб залишився тільки чистий та прозорий бульйон, а можете подавати домашню уху одразу з каструлі, попередньо діставши хвости та голови риби.

8

Готову домашню рибну юшку посипте подрібненою зеленню петрушки. Смачного!