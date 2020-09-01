Домашня уха: рецепт рибної юшки з голів та хвостів

Домашня уха: рецепт рибної юшки з голів -
3 год
10 порцій
290 ккал
Як приготувати домашню уху/Смачно24
Не обов'язково їхати на природу, щоб приготувати справжню уху. За рецептом Смачно 24 ви з легкістю зможете приготувати домашню рибну юшку в каструлі. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Гвоздика
за смаком
-
Духмяний перець
за смаком
-
Картопля
1-2 шт.
-
Корінь селери
1 шт.
-
Лавровий лист
за смаком
-
Цибуля ріпчаста
1 шт.
-
Мелений коріандр
за смаком
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Морква
1 шт.
-
Петрушка (зелень)
3-4 гілочки
-
Риба (голови і хвости)
1 кг
-
Сіль
за смаком
-
Часник
1-2 зубчики
Рецепт приготування
1
У велику каструлю налийте 2 л води, додайте спецій за смаком, посоліть та доведіть до кипіння. Найкраще домашня рибна юшка смакуватиме з такими пропорціями спецій: 10 горошин чорного перцю, 2-3 горошини духмяного перцю, пів чайної ложки коріандру, 1-2 шт. гвоздики та 2-3 лаврових листки.
2
Ретельно миємо та чистимо всі овочі. Моркву наріжте кружечками, корінь селери розріжте навпіл та одразу киньте у воду зі спеціями.
3
Цибулю надріжте навхрест буквально на чверть висоти та додайте в каструлю.
4
Через 15 хвилин активного кипіння дістаньте з води селеру та лавровий лист. Додайте в каструлю нарізану шматочками картоплю, моркву, натомість вийміть з води розварену цибулю.
5
Розплющте лезом ножа зубчики часнику та киньте їх до картоплі. Через 15 хвилин вкиньте до овочів рибу.
6
Зменште вогонь та варіть юшку не перемішуючи. Через 20-25 хвилин кипіння домашня юшка буде готовою. Для кращого та більш вираженого смаку, залишіть уху настоятись 10-15 хвилин під кришкою.
7
Ви можете процідити готову рибну юшку, щоб залишився тільки чистий та прозорий бульйон, а можете подавати домашню уху одразу з каструлі, попередньо діставши хвости та голови риби.
8
Готову домашню рибну юшку посипте подрібненою зеленню петрушки. Смачного!