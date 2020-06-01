Морозиво на молоці в домашніх умовах – покроковий рецепт

1

Домашнє молоко поставте на вогонь, додайте вершкове масло та доведіть до кипіння.

2

У мисці з'єднайте яєчні жовтки, крохмаль та цукор. Розітріть до однорідної маси, додайте 50 мілілітрів молока. У вас повинна вийти консистенція рідкої сметани.

3

Вилийте суміш з цукром в молоко, постійно розмішуючи.

4

Доведіть до кипіння, після цього знімайте з вогню.

5

Каструлю з морозивом поставте охолоджуватися в холодну воду. Коли морозиво досягне кімнатної температури, розлийте у форму та поставте у морозилку.

6

Через 3 години морозиво з молока буде готовим.