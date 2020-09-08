Домашнє печиво з волоським горіхом: рецепт приготування

1

Ретельно змішуємо воду з олією та невеликими порціями висипаємо борошно – замішуємо еластичне тісто.

2

Розділяємо тісто на дві половини та кожну з них розкачуємо скалкою в тонкий пласт.

3

Дрібно наріжте курагу, волоські горіхи та подрібніть банани виделкою. Змішуємо всі ці інгредієнти в однорідну масу.

4

Викладіть одну частину тіста на деко вкрите пергаментом для випікання та змастіть начинкою. Вкрийте іншим пластом тіста – наріжте ножем на ромбики. Або виріжте з тіста кружечки за допомогою формувального кільця.

5

Випікайте печиво в розігрітій духовці до 200 градусів 15-16 хвилин. Смачного!