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Домашнє печиво з волоським горіхом: рецепт -

45 хв

10 порцій

290 ккал

0 / 5
Домашнє печиво з волоським горіхом: рецепт приготування

Як приготувати печиво з горішками вдома/Смачно24

Домашнє печиво з волоським горіхом, курагою на житньому борошні чудово підійде для корисного перекусу. Ви з легкістю зможете приготувати печиво вдома та навіть залучити дітей до його формування. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для випічки

  • Банан

    2 шт.

  • Вода

    100 мл

  • Волоські горіхи

    1 склянка

  • Курага

    1/2 склянки

  • Олія соняшникова

    2 ст. л.

  • Житнє борошно

    2,5 склянки

Рецепт приготування

1

Ретельно змішуємо воду з олією та невеликими порціями висипаємо борошно – замішуємо еластичне тісто.

2

Розділяємо тісто на дві половини та кожну з них розкачуємо скалкою в тонкий пласт.

3

Дрібно наріжте курагу, волоські горіхи та подрібніть банани виделкою. Змішуємо всі ці інгредієнти в однорідну масу.

4

Викладіть одну частину тіста на деко вкрите пергаментом для випікання та змастіть начинкою. Вкрийте іншим пластом тіста – наріжте ножем на ромбики. Або виріжте з тіста кружечки за допомогою формувального кільця.

5

Випікайте печиво в розігрітій духовці до 200 градусів 15-16 хвилин. Смачного!

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