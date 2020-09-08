Домашнє печиво з волоським горіхом: рецепт приготування

Домашнє печиво з волоським горіхом: рецепт -
45 хв
10 порцій
290 ккал
Як приготувати печиво з горішками вдома/Смачно24
Домашнє печиво з волоським горіхом, курагою на житньому борошні чудово підійде для корисного перекусу. Ви з легкістю зможете приготувати печиво вдома та навіть залучити дітей до його формування. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Банан
2 шт.
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Вода
100 мл
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Волоські горіхи
1 склянка
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Курага
1/2 склянки
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Олія соняшникова
2 ст. л.
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Житнє борошно
2,5 склянки
Рецепт приготування
1
Ретельно змішуємо воду з олією та невеликими порціями висипаємо борошно – замішуємо еластичне тісто.
2
Розділяємо тісто на дві половини та кожну з них розкачуємо скалкою в тонкий пласт.
3
Дрібно наріжте курагу, волоські горіхи та подрібніть банани виделкою. Змішуємо всі ці інгредієнти в однорідну масу.
4
Викладіть одну частину тіста на деко вкрите пергаментом для випікання та змастіть начинкою. Вкрийте іншим пластом тіста – наріжте ножем на ромбики. Або виріжте з тіста кружечки за допомогою формувального кільця.
5
Випікайте печиво в розігрітій духовці до 200 градусів 15-16 хвилин. Смачного!