Як приготувати домашнє вино з білого винограду: рецепт -
500 год
4 порції
85 ккал
Як приготувати домашнє вино з білого винограду/Смачно24
Приготоване власноруч домашнє вино з білого винограду за рецептом Смачно 24 здивує вас своїм м’яким смаком та чудовим ароматом.
Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Білий виноград
10 кг
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Цукор
3 кг
Рецепт приготування
1
Відділяємо виноград від грона та викладаємо в емальований посуд. Важливо: виноград не можна мити.
2
Товкачем або руками давіть виноград у посуді доки не виділиться багато соку.
3
Накрийте посуд з виноградом марлею та залишіть на 5 днів у теплі. Не забувайте помішувати виноградну суміш два рази на день дерев'яною ложкою.
4
Виноград повинен піднятись, тоді відкидаємо його на друшляк, щоб стік сік. Віджимаємо ягоди через марлю.
5
Проціджений сік зливаємо в банки та засипаємо цукром – перемішуємо.
6
На горловину банки зав’язуємо гумову медичну рукавицю, робимо у ній дірку на пальці та залишаємо бродити на 3 тижні.
7
Коли рукавичка здується – вино готове. Коли дріжджі, що утворяться осядуть на дні, а вино стане прозором та світлим – обережно проціджуємо його, щоб не потрапили у пляшки дріжджі з дна.
8
Закрийте пляшки з білим домашнім вином корками та поставте в прохолодне місце на 30 днів. Протягом цього часу потрібно тричі переливати їх у чисті пляшки, залишаючи осад на дні попередньої тари.
9
Через місяць вино буде готове – смачного!