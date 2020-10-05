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Смачно 24 Напої Вина Як приготувати домашнє вино з білого винограду: рецепт

Як приготувати домашнє вино з білого винограду: рецепт -

500 год

4 порції

85 ккал

0 / 5
Домашнє вино з білого винограду: рецепт

Як приготувати домашнє вино з білого винограду/Смачно24

Приготоване власноруч домашнє вино з білого винограду за рецептом Смачно 24 здивує вас своїм м’яким смаком та чудовим ароматом.

Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для напою

  • Білий виноград

    10 кг

  • Цукор

    3 кг

Рецепт приготування

1

Відділяємо виноград від грона та викладаємо в емальований посуд. Важливо: виноград не можна мити.

2

Товкачем або руками давіть виноград у посуді доки не виділиться багато соку.

3

Накрийте посуд з виноградом марлею та залишіть на 5 днів у теплі. Не забувайте помішувати виноградну суміш два рази на день дерев'яною ложкою.

4

Виноград повинен піднятись, тоді відкидаємо його на друшляк, щоб стік сік. Віджимаємо ягоди через марлю.

5

Проціджений сік зливаємо в банки та засипаємо цукром – перемішуємо.

6

На горловину банки зав’язуємо гумову медичну рукавицю, робимо у ній дірку на пальці та залишаємо бродити на 3 тижні.

7

Коли рукавичка здується – вино готове. Коли дріжджі, що утворяться осядуть на дні, а вино стане прозором та світлим – обережно проціджуємо його, щоб не потрапили у пляшки дріжджі з дна.

8

Закрийте пляшки з білим домашнім вином корками та поставте в прохолодне місце на 30 днів. Протягом цього часу потрібно тричі переливати їх у чисті пляшки, залишаючи осад на дні попередньої тари.

9

Через місяць вино буде готове – смачного!

Вина Напої

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