Як приготувати домашнє вино з білого винограду: рецепт

1

Відділяємо виноград від грона та викладаємо в емальований посуд. Важливо: виноград не можна мити.

2

Товкачем або руками давіть виноград у посуді доки не виділиться багато соку.

3

Накрийте посуд з виноградом марлею та залишіть на 5 днів у теплі. Не забувайте помішувати виноградну суміш два рази на день дерев'яною ложкою.

4

Виноград повинен піднятись, тоді відкидаємо його на друшляк, щоб стік сік. Віджимаємо ягоди через марлю.

5

Проціджений сік зливаємо в банки та засипаємо цукром – перемішуємо.

6

На горловину банки зав’язуємо гумову медичну рукавицю, робимо у ній дірку на пальці та залишаємо бродити на 3 тижні.

7

Коли рукавичка здується – вино готове. Коли дріжджі, що утворяться осядуть на дні, а вино стане прозором та світлим – обережно проціджуємо його, щоб не потрапили у пляшки дріжджі з дна.

8

Закрийте пляшки з білим домашнім вином корками та поставте в прохолодне місце на 30 днів. Протягом цього часу потрібно тричі переливати їх у чисті пляшки, залишаючи осад на дні попередньої тари.

9

Через місяць вино буде готове – смачного!