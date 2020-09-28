1

Виноградини вибрати із грона, добре промити та перетерти їх.

2

Перетертий виноград накрити чистою тканиною, на 5 днів при температурі +18-27 градусів. Кожного дня треба масу перемішувати.

3

Далі виноград треба процідити, зібрати сік і кілька разів перелити із банки в банку (це наситить виноградний сік киснем).

4

На шийці банки треба встановити промиту медичну рукавичку, зробивши в пальцях проколи голкою.

5

Коли консистенція стане кислуватою, треба додавати 50 грамів цукру на кожен літр соку. Цю процедуру слід повторювати 3-4 рази на перших 20 днів бродіння.

6

На бродіння треба витратити 40 до 380 днів, під час якого формується кінцевий смак вина. Через кілька місяців домашнє вино буде готове.