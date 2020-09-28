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Смачно 24 Напої Вина Домашнє вино з винограду: рецепт

Домашнє вино з винограду: рецепт -

2 год

13 порцій

71 ккал

0 / 5
Домашнє вино з винограду: покроковий рецепт приготування

Як приготувати домашнє вино з винограду/Смачно24

Смачне вино можна приготувати й у домашніх умовах. Щоправда, на це потрібно трохи часу – бродіння триватиме кілька місяців.

Приблизно з двох відер винограду вийде 10 літрів вина. 

На літр вина треба в середньому 100-200 г цукру.

Інгредієнти

Для вина

  • Вода

    100 мл

  • Цукор

    1-2 кг

  • Синій виноград

    10 кг

Рецепт приготування

1

Виноградини вибрати із грона, добре промити та перетерти їх.

2

Перетертий виноград накрити чистою тканиною, на 5 днів при температурі +18-27 градусів. Кожного дня треба масу перемішувати.

3

Далі виноград треба процідити, зібрати сік і кілька разів перелити із банки в банку (це наситить виноградний сік киснем).

4

На шийці банки треба встановити промиту медичну рукавичку, зробивши в пальцях проколи голкою.

5

Коли консистенція стане кислуватою, треба додавати 50 грамів цукру на кожен літр соку. Цю процедуру слід повторювати 3-4 рази на перших 20 днів бродіння.

6

На бродіння треба витратити 40 до 380 днів, під час якого формується кінцевий смак вина. Через кілька місяців домашнє вино буде готове.

Поради щодо приготування

Також треба стежити за рукавичкою – спочатку вона надується, а коли вино настоїться – зідметься.

Водою можна розбавити концентрований сік винограду.

Вина Напої

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