Домашнє вино з винограду: рецепт -
2 год
13 порцій
71 ккал
Як приготувати домашнє вино з винограду/Смачно24
Смачне вино можна приготувати й у домашніх умовах. Щоправда, на це потрібно трохи часу – бродіння триватиме кілька місяців.
Приблизно з двох відер винограду вийде 10 літрів вина.
На літр вина треба в середньому 100-200 г цукру.
Інгредієнти
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Вода
100 мл
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Цукор
1-2 кг
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Синій виноград
10 кг
Рецепт приготування
1
Виноградини вибрати із грона, добре промити та перетерти їх.
2
Перетертий виноград накрити чистою тканиною, на 5 днів при температурі +18-27 градусів. Кожного дня треба масу перемішувати.
3
Далі виноград треба процідити, зібрати сік і кілька разів перелити із банки в банку (це наситить виноградний сік киснем).
4
На шийці банки треба встановити промиту медичну рукавичку, зробивши в пальцях проколи голкою.
5
Коли консистенція стане кислуватою, треба додавати 50 грамів цукру на кожен літр соку. Цю процедуру слід повторювати 3-4 рази на перших 20 днів бродіння.
6
На бродіння треба витратити 40 до 380 днів, під час якого формується кінцевий смак вина. Через кілька місяців домашнє вино буде готове.
Поради щодо приготування
Також треба стежити за рукавичкою – спочатку вона надується, а коли вино настоїться – зідметься.
Водою можна розбавити концентрований сік винограду.