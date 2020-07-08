Домашній хліб з розмарином та часником: простий рецепт

1

Ретельно просійте борошно, щоб не було грудочок. Змішайте два види борошна, сіль, перець, сухі дріжджі та вичавлений часник. Подрібніть свіжий часник та додайте до тіста – знову вимішайте. Якщо у вас не має свіжого розмарину – використайте сухий.

2

Підігрійте воду, щоб вона була теплою – не гарячою. Влийте воду до борошна зі спеціями та замісіть тісто. Консистенція тіста буде злегка липкою – це нормально для такого тіста.

3

Накрийте миску з тістом харчовою плівкою та залишіть його на 24 години при кімнатній температурі. Знову розімніть тісто руками, викладіть його в кругле деко або сковорідку з товстим дном, яку можна використовувати у духовці. Дайте тісту знову підійти.

4

Коли хліб підросте випікайте його у розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин до золотистої скоринки. Смачного!