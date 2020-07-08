Домашній хліб з розмарином та часником: простий рецепт

Рецепт домашнього хліба з розмарином та часником -
28 год
1 порція
256 ккал
Як приготувати домашній хліб з розмарином/Смачно24
Домашній хліб з розмарином і часником за рецептом Смачно 24 найкраще смакуватиме із ніжним вершковим маслом. Обов'язково подавайте його до столу ще гарячим. Повірте, його хрустка скоринка та аромат закохає вас з першого шматочку.
Також, домашній хліб з розмарином смакуватиме зі шматочками сала та борщем. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Кукурудзяне борошно
2 ст. л.
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Вода
1,5 склянки
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Мелений чорний перець
0,25 ч. л.
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Борошно пшеничне
3 склянки
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Розмарин (свіжий)
1 ст. л.
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Сіль
1,25 ч. л.
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Сухі дріжджі
0,25 ч. л.
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Часник
3 зубчики
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно, щоб не було грудочок. Змішайте два види борошна, сіль, перець, сухі дріжджі та вичавлений часник. Подрібніть свіжий часник та додайте до тіста – знову вимішайте. Якщо у вас не має свіжого розмарину – використайте сухий.
2
Підігрійте воду, щоб вона була теплою – не гарячою. Влийте воду до борошна зі спеціями та замісіть тісто. Консистенція тіста буде злегка липкою – це нормально для такого тіста.
3
Накрийте миску з тістом харчовою плівкою та залишіть його на 24 години при кімнатній температурі. Знову розімніть тісто руками, викладіть його в кругле деко або сковорідку з товстим дном, яку можна використовувати у духовці. Дайте тісту знову підійти.
4
Коли хліб підросте випікайте його у розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин до золотистої скоринки. Смачного!