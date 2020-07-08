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Смачно 24 Випічка Хліб Рецепт домашнього хліба з розмарином та часником

Рецепт домашнього хліба з розмарином та часником -

28 год

1 порція

256 ккал

0 / 5
Домашній хліб з розмарином та часником: простий рецепт

Як приготувати домашній хліб з розмарином/Смачно24

Домашній хліб з розмарином і часником за рецептом Смачно 24 найкраще смакуватиме із ніжним вершковим маслом. Обов'язково подавайте його до столу ще гарячим. Повірте, його хрустка скоринка та аромат закохає вас з першого шматочку.

Також, домашній хліб з розмарином смакуватиме зі шматочками сала та борщем. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для тіста

  • Кукурудзяне борошно

    2 ст. л.

  • Вода

    1,5 склянки

  • Мелений чорний перець

    0,25 ч. л.

  • Борошно пшеничне

    3 склянки

  • Розмарин (свіжий)

    1 ст. л.

  • Сіль

    1,25 ч. л.

  • Сухі дріжджі

    0,25 ч. л.

  • Часник

    3 зубчики

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно, щоб не було грудочок. Змішайте два види борошна, сіль, перець, сухі дріжджі та вичавлений часник. Подрібніть свіжий часник та додайте до тіста – знову вимішайте. Якщо у вас не має свіжого розмарину – використайте сухий.

2

Підігрійте воду, щоб вона була теплою – не гарячою. Влийте воду до борошна зі спеціями та замісіть тісто. Консистенція тіста буде злегка липкою – це нормально для такого тіста.

3

Накрийте миску з тістом харчовою плівкою та залишіть його на 24 години при кімнатній температурі. Знову розімніть тісто руками, викладіть його в кругле деко або сковорідку з товстим дном, яку можна використовувати у духовці. Дайте тісту знову підійти.

4

Коли хліб підросте випікайте його у розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин до золотистої скоринки. Смачного!

Хліб Випічка

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