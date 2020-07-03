Домашній квас: рецепт квасу з чорного хліба в домашніх умовах

Як приготувати домашній квас: класичний рецепт -
12 год
1 порція
27 ккал
Як приготувати домашній квас з чорного хліба/Смачно24
Приготуйте смачний домашній квас власноруч та насолоджуйтеся напоєм разом із друзями й рідними. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Свіжі дріжджі
50 г
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Бородинський хліб
800 г
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Вода
8 л
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Цукор
1,5 склянки
Рецепт приготування
1
Розігрійте духовку до 160-180 градусів.
2
Наріжте хліб тоненькими скибочками, викладіть їх на деко та висушіть у духовці 20-25 хвилин. Важливо стежити, щоб шматочки хліба не підгоріли.
3
Закип'ятіть воду, додайте до неї цукор та перемішайте до повного його розчинення. Охолодіть воду до 25-30 градусів та додайте дріжджі.
4
Додайте підсушений хліб та накрийте марлею і рушником. Залишіть напій настоюватися добу. Якщо ви полюбляєте квас із більш насиченим смаком – залишіть його настоюватись 48 годин.
5
Готовий квас процідіть, охолодіть у холодильнику та смакуйте!
Поради щодо приготування
Для приготування квасу обирайте посуд, що не окислюється.