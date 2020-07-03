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Смачно 24 Напої Літні напої Як приготувати домашній квас: класичний рецепт

Як приготувати домашній квас: класичний рецепт -

12 год

1 порція

27 ккал

0 / 5
Домашній квас: рецепт квасу з чорного хліба в домашніх умовах

Як приготувати домашній квас з чорного хліба/Смачно24

Приготуйте смачний домашній квас власноруч та насолоджуйтеся напоєм разом із друзями й рідними. Гайда готувати разом зі Смачно 24

Інгредієнти

для напою

  • Свіжі дріжджі

    50 г

  • Бородинський хліб

    800 г

  • Вода

    8 л

  • Цукор

    1,5 склянки

Рецепт приготування

1

Розігрійте духовку до 160-180 градусів.

2

Наріжте хліб тоненькими скибочками, викладіть їх на деко та висушіть у духовці 20-25 хвилин. Важливо стежити, щоб шматочки хліба не підгоріли.

3

Закип'ятіть воду, додайте до неї цукор та перемішайте до повного його розчинення. Охолодіть воду до 25-30 градусів та додайте дріжджі.

4

Додайте підсушений хліб та накрийте марлею і рушником. Залишіть напій настоюватися добу. Якщо ви полюбляєте квас із більш насиченим смаком – залишіть його настоюватись 48 годин.

5

Готовий квас процідіть, охолодіть у холодильнику та смакуйте!

Поради щодо приготування

Для приготування квасу обирайте посуд, що не окислюється.

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