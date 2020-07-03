Домашній квас: рецепт квасу з чорного хліба в домашніх умовах

1

Розігрійте духовку до 160-180 градусів.

2

Наріжте хліб тоненькими скибочками, викладіть їх на деко та висушіть у духовці 20-25 хвилин. Важливо стежити, щоб шматочки хліба не підгоріли.

3

Закип'ятіть воду, додайте до неї цукор та перемішайте до повного його розчинення. Охолодіть воду до 25-30 градусів та додайте дріжджі.

4

Додайте підсушений хліб та накрийте марлею і рушником. Залишіть напій настоюватися добу. Якщо ви полюбляєте квас із більш насиченим смаком – залишіть його настоюватись 48 годин.

5

Готовий квас процідіть, охолодіть у холодильнику та смакуйте!