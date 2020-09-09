Домашній майонез в блендері – класичний рецепт – відео

1

В чашу блендера налийте олію, додайте цукор, сіль, перець та гірчицю. Для приготування майонезу краще обрати білий перець, він ніжніший за структурою та смаком. Вичавіть сік з лимону та додайте до суміші, злегка перемішайте.

2

Ретельно помийте яйце, висушіть його паперовим рушником та вибийте в чашу блендера. Збивайте масу блендером 10 хвилин до однорідної консистенції. Зберігати готовий майонез потрібно в холодильнику, в герметично закритій банці не більше 3 днів.