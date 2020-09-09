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Рецепт класичного домашнього майонезу -

25 хв

2 порції

245 ккал

0 / 5
Домашній майонез в блендері – класичний рецепт – відео

Як приготувати домашній майонез/Смачно24

Майонез – це один із найпопулярніших соусів у світі. Без салату з майонезом не обійдеться жоден святковий стіл. Та всі знають, що магазинний майонез шкідливий, тому Смачно 24 підготував для вас рецепт домашнього натурального майонезу!

Інгредієнти

для майонезу

  • Білий перець

    1/3 ч. л.

  • Гірчиця

    1/3 ч. л.

  • Лимонний сік

    1 ст. л.

  • Олія соняшникова

    200 мл

  • Цукор

    1 ч. л.

  • Сіль

    1 дрібка

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

В чашу блендера налийте олію, додайте цукор, сіль, перець та гірчицю. Для приготування майонезу краще обрати білий перець, він ніжніший за структурою та смаком. Вичавіть сік з лимону та додайте до суміші, злегка перемішайте.

2

Ретельно помийте яйце, висушіть його паперовим рушником та вибийте в чашу блендера. Збивайте масу блендером 10 хвилин до однорідної консистенції. Зберігати готовий майонез потрібно в холодильнику, в герметично закритій банці не більше 3 днів.

Поради щодо приготування

Як приготувати домашній майонез рецепт з відео:

 

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