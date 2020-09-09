Домашній майонез в блендері – класичний рецепт – відео

Рецепт класичного домашнього майонезу -
25 хв
2 порції
245 ккал
Як приготувати домашній майонез/Смачно24
Майонез – це один із найпопулярніших соусів у світі. Без салату з майонезом не обійдеться жоден святковий стіл. Та всі знають, що магазинний майонез шкідливий, тому Смачно 24 підготував для вас рецепт домашнього натурального майонезу!
Інгредієнти
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Білий перець
1/3 ч. л.
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Гірчиця
1/3 ч. л.
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Лимонний сік
1 ст. л.
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Олія соняшникова
200 мл
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Цукор
1 ч. л.
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Сіль
1 дрібка
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Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
В чашу блендера налийте олію, додайте цукор, сіль, перець та гірчицю. Для приготування майонезу краще обрати білий перець, він ніжніший за структурою та смаком. Вичавіть сік з лимону та додайте до суміші, злегка перемішайте.
2
Ретельно помийте яйце, висушіть його паперовим рушником та вибийте в чашу блендера. Збивайте масу блендером 10 хвилин до однорідної консистенції. Зберігати готовий майонез потрібно в холодильнику, в герметично закритій банці не більше 3 днів.
Поради щодо приготування
Як приготувати домашній майонез рецепт з відео: