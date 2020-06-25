Домашній морс з журавлини: рецепт холодного напою

Рецепт домашнього морсу з журавлини: холодний напій -
45 хв
6 порцій
142 ккал
Як приготувати морс/Смачно24
Морс із журавлини не тільки корисний, а й надзвичайно смачний. Журавлину здавна називають джерелом енергії та вітамінів – не гайте часу, мерщій готуйте морс для всієї сім'ї.
Інгредієнти
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Вода
1,5 л
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Журавлина
400 г
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Цукор
2-3 ст. л.
Рецепт приготування
1
Якщо ви будете використовувати для приготування морсу заморожену журавлину, тоді вам потрібно її попередньо розморозити при кімнатній температурі. Помістіть журавлину в сито та за допомогою ложки вичавіть сік у чашу. Макуху журавлини ми будемо використовувати для морсу – не викидайте його.
2
Поставте воду у каструлі на вогонь та доведіть до кипіння. Коли вода закипіла, зніміть її з вогню та додайте цукор.
3
Додайте до сиропу макуху з журавлини та дайте їй настоятись близько години. Проціджуємо напій та вливаємо сік журавлини. Ретельно перемішуємо морс, охолоджуємо та сміло подаємо його до столу. Смачного!