Домашній морс з журавлини: рецепт холодного напою

1

Якщо ви будете використовувати для приготування морсу заморожену журавлину, тоді вам потрібно її попередньо розморозити при кімнатній температурі. Помістіть журавлину в сито та за допомогою ложки вичавіть сік у чашу. Макуху журавлини ми будемо використовувати для морсу – не викидайте його.

2

Поставте воду у каструлі на вогонь та доведіть до кипіння. Коли вода закипіла, зніміть її з вогню та додайте цукор.

3

Додайте до сиропу макуху з журавлини та дайте їй настоятись близько години. Проціджуємо напій та вливаємо сік журавлини. Ретельно перемішуємо морс, охолоджуємо та сміло подаємо його до столу. Смачного!