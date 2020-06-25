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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Рецепт домашнього морсу з журавлини: холодний напій

Рецепт домашнього морсу з журавлини: холодний напій -

45 хв

6 порцій

142 ккал

0 / 5
Домашній морс з журавлини: рецепт холодного напою

Як приготувати морс/Смачно24

Морс із журавлини не тільки корисний, а й надзвичайно смачний. Журавлину здавна називають джерелом енергії та вітамінів – не гайте часу, мерщій готуйте морс для всієї сім'ї.

Інгредієнти

для напою

  • Вода

    1,5 л

  • Журавлина

    400 г

  • Цукор

    2-3 ст. л.

Рецепт приготування

1

Якщо ви будете використовувати для приготування морсу заморожену журавлину, тоді вам потрібно її попередньо розморозити при кімнатній температурі. Помістіть журавлину в сито та за допомогою ложки вичавіть сік у чашу. Макуху журавлини ми будемо використовувати для морсу – не викидайте його.

2

Поставте воду у каструлі на вогонь та доведіть до кипіння. Коли вода закипіла, зніміть її з вогню та додайте цукор.

3

Додайте до сиропу макуху з журавлини та дайте їй настоятись близько години. Проціджуємо напій та вливаємо сік журавлини. Ретельно перемішуємо морс, охолоджуємо та сміло подаємо його до столу. Смачного!

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