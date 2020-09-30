Домашній рецепт гарячого домашнього сидру -
30 хв
4 порції
150 ккал
Як приготувати домашній гарячий сидр/Смачно24
Гарячий яблучний сидр зігріє вас холодними вечорами, а пряний аромат напою наповнить вашу оселю приємним ароматом цитрусових. Смачно 24 підготував для вас рецепт смачного зігріваючого напою. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Яблучний сидр
1 л
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Гвоздика
6 шт.
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Кориця (палички)
3 шт.
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Цедра апельсина
за смаком
Рецепт приготування
1
У невеликій каструлі доведіть до кипіння сидр, гвоздику, палички кориці та цедру апельсина.
2
Варіть напій на маленькому вогні 20 хвилин, остудіть та процідіть через дрібне сито.
3
Розлийте гарячий алкогольний напій по келихах та додайте паличку кориці для декору. За бажанням до напою можна додати мед.