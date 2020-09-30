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Смачно 24 Кухні світу Американська кухня Домашній рецепт гарячого домашнього сидру

Домашній рецепт гарячого домашнього сидру -

30 хв

4 порції

150 ккал

0 / 5

Як приготувати домашній гарячий сидр/Смачно24

Гарячий яблучний сидр зігріє вас холодними вечорами, а пряний аромат напою наповнить вашу оселю приємним ароматом цитрусових. Смачно 24 підготував для вас рецепт смачного зігріваючого напою. Гайда готувати разом! 

Інгредієнти

для напою

  • Яблучний сидр

    1 л

  • Гвоздика

    6 шт.

  • Кориця (палички)

    3 шт.

  • Цедра апельсина

    за смаком

Рецепт приготування

1

У невеликій каструлі доведіть до кипіння сидр, гвоздику, палички кориці та цедру апельсина.

2

Варіть напій на маленькому вогні 20 хвилин, остудіть та процідіть через дрібне сито.

3

Розлийте гарячий алкогольний напій по келихах та додайте паличку кориці для декору. За бажанням до напою можна додати мед.

Американська кухня Кухні світу Гарячі напої Напої

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