1

У невеликій каструлі доведіть до кипіння сидр, гвоздику, палички кориці та цедру апельсина.

2

Варіть напій на маленькому вогні 20 хвилин, остудіть та процідіть через дрібне сито.

3

Розлийте гарячий алкогольний напій по келихах та додайте паличку кориці для декору. За бажанням до напою можна додати мед.