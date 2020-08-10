Домашній яблучний оцет – простий рецепт приготування

Як приготувати яблучний оцет вдома: рецепт -
730 год 29 хв
1 порція
18 ккал
Рецепт яблучного оцту/Смачно24
Смачно 24 навчить вас, як приготувати домашній яблучний оцет власноруч та без зайвої мороки. Гайда готувати разом!
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо яблука, витираємо та натираємо на грубій тертці. Викладіть їх в емальований посуд або миску та залийте водою температури 70 градусів. Вода повинна покривати яблука на 3 см.
2
Додайте до яблук цукру та залишіть настоюватись у темному й теплому місці 2-3 тижні. Важливо кожного дня помішувати яблука.
3
Процідіть рідину через марлю в банку та залишіть оцет настоюватись ще на 2 тижні. Якщо в банці утворився осад – процідіть оцет.
4
Розлийте готовий яблучний оцет по банках та закрийте кришкою або корком. Смачного!
Поради щодо приготування
Для приготування оцту обирайте солодкі сорти яблук.