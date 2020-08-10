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Смачно 24 Соуси Класичні соуси Як приготувати яблучний оцет вдома: рецепт

Як приготувати яблучний оцет вдома: рецепт -

730 год 29 хв

1 порція

18 ккал

0 / 5
Домашній яблучний оцет – простий рецепт приготування

Рецепт яблучного оцту/Смачно24

Смачно 24 навчить вас, як приготувати домашній яблучний оцет власноруч та без зайвої мороки. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для оцту

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо яблука, витираємо та натираємо на грубій тертці. Викладіть їх в емальований посуд або миску та залийте водою температури 70 градусів. Вода повинна покривати яблука на 3 см.

2

Додайте до яблук цукру та залишіть настоюватись у темному й теплому місці 2-3 тижні. Важливо кожного дня помішувати яблука.

3

Процідіть рідину через марлю в банку та залишіть оцет настоюватись ще на 2 тижні. Якщо в банці утворився осад – процідіть оцет.

4

Розлийте готовий яблучний оцет по банках та закрийте кришкою або корком. Смачного!

Поради щодо приготування

Для приготування оцту обирайте солодкі сорти яблук.

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