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Як приготувати домашній йогурт на заквасці: рецепт -

9 год 20 хв

8 порцій

60 ккал

0 / 5
Домашній йогурт на заквасці – рецепт йогурту без йогуртниці

Як приготувати білий йогурт вдома/Смачно24

Якщо у вас не має спеціальної йогуртниці для білого домашнього йогурту, ви можете приготувати його вдома у звичайній каструлі. Але для цього вам потрібна рідка закваска, а не порошкова. Достатньо змішати закваску з молоком, щільно накрити харчовою плівкою та поставити в тепле місце на 8-10 годин. Гайда готувати натуральний домашній білий йогурт без добавок разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для йогурту

  • Закваска для йогурту (порошок)

    1 банка

  • Молоко

    1200 мл

Рецепт приготування

1

Закип'ятіть молоко, остудіть його до кімнатної температури та всипте в каструлю закваску. Ретельно перемішайте молоко ложкою та розлийте по спеціальних баночках.

2

Поставте баночки з молочною сумішшю в йогуртницю, щільно закрийте її кришкою та виставте режим “Йогурт” на 8 годин.

3

Готовий білий йогурт в баночках охолодіть, накрийте кришками та поставте в холодильник. Зберігати готовий йогурт можна від 3 до 4 днів в холодильнику. Смачного!

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