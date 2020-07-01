Домашній йогурт на заквасці – рецепт йогурту без йогуртниці

1

Закип'ятіть молоко, остудіть його до кімнатної температури та всипте в каструлю закваску. Ретельно перемішайте молоко ложкою та розлийте по спеціальних баночках.

2

Поставте баночки з молочною сумішшю в йогуртницю, щільно закрийте її кришкою та виставте режим “Йогурт” на 8 годин.

3

Готовий білий йогурт в баночках охолодіть, накрийте кришками та поставте в холодильник. Зберігати готовий йогурт можна від 3 до 4 днів в холодильнику. Смачного!