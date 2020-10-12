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Смачно 24 Випічка Піца Тісто Як приготувати еклери: рецепт Лізи Глінської

Як приготувати еклери: рецепт Лізи Глінської -

3 год

12 порцій

290 ккал

0 / 5
Еклери домашні – рецепт французьких еклерів Лізи Глінської

Рецепт французьких еклерів/Смачно24

Надзвичайно повітряні та ароматні французькі еклери ви зможете приготувати за рецептом кондитера Єлизавети Глінської.

Чудовою начинкою для еклерів стане заварний крем Муслін або Дипломат.

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Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для тіста

  • Вода

    125 мл

  • Молоко

    125 мл

  • Борошно пшеничне

    150 г

  • Цукор

    10 г

  • Вершкове масло

    100 г

  • Сіль

    2 г

  • Яйце

    200-250 г

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. В каструлю налийте воду та молоко, вершкове масло, сіль й цукор – доведіть до кипіння.

2

Постійно помішуючи додавайте борошно та тримайте на вогні ще 2 хвилини.

3

Перекладіть тісто в холодну посудину та трішки охолодіть. Додавайте в тісто по одному яйці (4-5 шт).

4

Ретельно та обережно вимішуйте тісто лопаткою.

5

Перекладіть тісто в кондитерський мішок та відсадіть еклери на спеціальний силіконовий килимок або пергамент для випікання.

6

Випікайте еклери в розігрітій духовці при 190 градусах 15 хвилин. Далі зменште вогонь в духовці до 160 градусів та печіть ще близько 10-15 хвилин. Смачного!

Тісто Піца Солодка випічка Випічка Десерти

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