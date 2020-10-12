Еклери домашні – рецепт французьких еклерів Лізи Глінської

Як приготувати еклери: рецепт Лізи Глінської -
3 год
12 порцій
290 ккал
Рецепт французьких еклерів/Смачно24
Надзвичайно повітряні та ароматні французькі еклери ви зможете приготувати за рецептом кондитера Єлизавети Глінської.
Чудовою начинкою для еклерів стане заварний крем Муслін або Дипломат.
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Інгредієнти
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Вода
125 мл
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Молоко
125 мл
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Борошно пшеничне
150 г
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Цукор
10 г
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Вершкове масло
100 г
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Сіль
2 г
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Яйце
200-250 г
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. В каструлю налийте воду та молоко, вершкове масло, сіль й цукор – доведіть до кипіння.
2
Постійно помішуючи додавайте борошно та тримайте на вогні ще 2 хвилини.
3
Перекладіть тісто в холодну посудину та трішки охолодіть. Додавайте в тісто по одному яйці (4-5 шт).
4
Ретельно та обережно вимішуйте тісто лопаткою.
5
Перекладіть тісто в кондитерський мішок та відсадіть еклери на спеціальний силіконовий килимок або пергамент для випікання.
6
Випікайте еклери в розігрітій духовці при 190 градусах 15 хвилин. Далі зменште вогонь в духовці до 160 градусів та печіть ще близько 10-15 хвилин. Смачного!