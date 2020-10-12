Еклери домашні – рецепт французьких еклерів Лізи Глінської

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. В каструлю налийте воду та молоко, вершкове масло, сіль й цукор – доведіть до кипіння.

2

Постійно помішуючи додавайте борошно та тримайте на вогні ще 2 хвилини.

3

Перекладіть тісто в холодну посудину та трішки охолодіть. Додавайте в тісто по одному яйці (4-5 шт).

4

Ретельно та обережно вимішуйте тісто лопаткою.

5

Перекладіть тісто в кондитерський мішок та відсадіть еклери на спеціальний силіконовий килимок або пергамент для випікання.

6

Випікайте еклери в розігрітій духовці при 190 градусах 15 хвилин. Далі зменште вогонь в духовці до 160 градусів та печіть ще близько 10-15 хвилин. Смачного!