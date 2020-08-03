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Смачно 24 Випічка Шарлотка Рецепт шарлотки з яблуками в мультиварці

Рецепт шарлотки з яблуками в мультиварці -

1 год 15 хв

5 порцій

164 ккал

0 / 5

Приготувати яблучну шарлотку в мультиварці – дуже просто і швидко. Підготовка такого десерту займає лише 10-15 хвилин, а далі все зробить мультиварка.

Інгредієнти

  • Мелена кориця

    0,5 ч. л.

  • Борошно пшеничне

    1 склянка

  • Розпушувач

    1 ч. л.

  • Цукор

    1 склянка

  • Яблука

    500 г

  • Яйце

    4 шт.

Рецепт приготування

1

Спершу готуємо тісто. Збиваємо міксером яйця з цукром – спочатку повільно, потім пришвидшуємо для утворення пишної маси.

2

Додаємо борошно, розпушувач, корицю і замішуємо тісто до густої консистенції, яка має бути схожою на сметану.

3

Яблука розрізаємо на невеликі шматочки та додаємо до тіста.

4

Далі потрібно підготувати мультиварку. Форму треба змастити вершковим маслом і трішки присипати цукром.

5

На дно мультиварки викладаємо тонкий шар яблук. Виливаємо тісто у форму.

6

Готуємо шарлотку у режимі "Випічка" 60 хвилин до повної готовності тіста.

Поради щодо приготування

Найкраще підійдуть яблука кисло-солодких сортів. Щоб шарлотка вийшла більш ароматною, потрібно скропити яблука лимонним соком.

Яблука потрібно нарізати тонко, але не занадто, щоб не втратити їх ніжний смак, і щоб сік повністю не пішов в тісто. Шкірку з яблук зрізати необов'язково, в ній багато вітамінів і вона надає Шарлотці колір, до того ж при запіканні шкірочка стає м'якою.

Зазвичай для шарлотки борошно і цукор беруть в рівних кількостях, але ви можете коригувати її солодкість: чим менше цукру ви покладете, тим менш солодкою вона вийде.

Пишність шарлотки може варіюватися в залежності від кількості яєць, тому чим їх буде більше, тим вище і пишніше буде пиріг.

Зазвичай для приготування шарлотки в мультиварці використовують розпушувач для тіста, але при відсутності такого його можна замінити гашеною оцтом содою.

Щоб надати аромат шарлотці в мультиварці, потрібно додати в тісто ванільного цукру або меленої кориці.

Яйця потрібно збивати з цукром до білого кольору. Якщо яйця збивати недовго, то утворюються бульбашки повітря, які при додаванні борошна лопаються. В такому випадку тісто швидко осяде.

Борошно потрібно обов'язково просіяти крізь сито, тоді шарлотка в мультиварці вийде більш повітряною.

До кінця приготування мультиварку краще не відкривати, оскільки існує ризик осідання тіста.

Після закінчення приготування пиріг відразу не виймають з мультиварки, а чекають 10-15 хвилин, щоб він не осів.

Прикрасити пиріг можна цукровою пудрою, кунжутом, шоколадною крихтою або часточками яблук. Можна подавати шарлотку з морозивом, молоком, какао, гарячим чаєм або фруктовим компотом.

Кухні світу Шарлотка Випічка

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