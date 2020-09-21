Фалафель – рецепт Євгена Клопотенко – як приготувати вдома

1

Ретельно відваріть нут в підсоленій воді до готовності. Найкраще замочити нут з вечора в холодній воді – це пришвидшить процес його варіння.

2

Розігрійте духовку до 180 градусів. У чаші блендера змішайте нут, зелень, спеції, цибулю та часник – перебийте до однорідного стану.

3

Всипте до маси для фалафеля борошно та ретельно вимішайте тісто до однорідної консистенції. Сформуйте невеликі кульки та викладіть їх на деко вкрите пергаментом для випікання.

4

Запікайте фалафель в духовці близько 25-30 хвилин до золотистої скоринки. Смачного!