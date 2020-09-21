Фалафель – рецепт Євгена Клопотенко – як приготувати вдома

Рецепт фалафелю від Євгена Клопотенко -
3 год
10 порцій
198 ккал
Як приготувати фалафель/Смачно24
Фалафель – надзвичайно популярна закуска, яка швидко готується й найкраще смакує з йогуртовим соусом.
Також фалафель можна додавати у піти або бургери замість м’ясної котлети.
Гайда готувати корисну закуску разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Зіра
2 ч. л.
-
Кінза
1 пучок
-
Цибуля ріпчаста
2 шт.
-
Борошно пшеничне
1/2 склянки
-
М'ята
2-3 гілочки
-
Нут
2 склянки
-
Петрушка (зелень)
1 пучок
-
Сіль
1 ч. л.
-
Часник
6 зубчиків
Рецепт приготування
1
Ретельно відваріть нут в підсоленій воді до готовності. Найкраще замочити нут з вечора в холодній воді – це пришвидшить процес його варіння.
2
Розігрійте духовку до 180 градусів. У чаші блендера змішайте нут, зелень, спеції, цибулю та часник – перебийте до однорідного стану.
3
Всипте до маси для фалафеля борошно та ретельно вимішайте тісто до однорідної консистенції. Сформуйте невеликі кульки та викладіть їх на деко вкрите пергаментом для випікання.
4
Запікайте фалафель в духовці близько 25-30 хвилин до золотистої скоринки. Смачного!