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Рецепт фалафелю від Євгена Клопотенко -

3 год

10 порцій

198 ккал

0 / 5
Фалафель – рецепт Євгена Клопотенко – як приготувати вдома

Як приготувати фалафель/Смачно24

Фалафель – надзвичайно популярна закуска, яка швидко готується й найкраще смакує з йогуртовим соусом.

Також фалафель можна додавати у піти або бургери замість м’ясної котлети.

Гайда готувати корисну закуску разом зі Смачно 24!

 

Інгредієнти

для страви

  • Зіра

    2 ч. л.

  • Кінза

    1 пучок

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Борошно пшеничне

    1/2 склянки

  • М'ята

    2-3 гілочки

  • Нут

    2 склянки

  • Петрушка (зелень)

    1 пучок

  • Сіль

    1 ч. л.

  • Часник

    6 зубчиків

Рецепт приготування

1

Ретельно відваріть нут в підсоленій воді до готовності. Найкраще замочити нут з вечора в холодній воді – це пришвидшить процес його варіння.

2

Розігрійте духовку до 180 градусів. У чаші блендера змішайте нут, зелень, спеції, цибулю та часник – перебийте до однорідного стану.

3

Всипте до маси для фалафеля борошно та ретельно вимішайте тісто до однорідної консистенції. Сформуйте невеликі кульки та викладіть їх на деко вкрите пергаментом для випікання.

4

Запікайте фалафель в духовці близько 25-30 хвилин до золотистої скоринки. Смачного!

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