Фаршмак з яблуком – рецепт справжнього одеського фаршмаку

Як приготувати фаршмак/Смачно24

Фаршмак – надзвичайно смачна закуска, яку по особливому готують в Одесі. До нього окрім традиційних інгредієнтів додають шматочок яблука та вершковий або плавлений сир.

Смачно 24 підготував для вас рецепт класичного фаршмаку, який чудово смакує з хрустким чорним хлібом. Гайда готувати разом!