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Смачно 24 Салати Салати з рибою Рецепт справжнього одеського фаршмаку з яблуком

Рецепт справжнього одеського фаршмаку з яблуком -

45 хв

4 порції

252 ккал

0 / 5
Фаршмак з яблуком – рецепт справжнього одеського фаршмаку

Як приготувати фаршмак/Смачно24

Фаршмак – надзвичайно смачна закуска, яку по особливому готують в Одесі. До нього окрім традиційних інгредієнтів додають шматочок яблука та вершковий або плавлений сир.

Смачно 24 підготував для вас рецепт класичного фаршмаку, який чудово смакує з хрустким чорним хлібом. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Білий хліб

    2 скибочки

  • Цибуля ріпчаста

    40 г

  • Олія соняшникова

    5 г

  • Оселедець

    200 г

  • Вершки

    20 г

  • Вершкове масло

    20 г

  • Вершковий сир

    50 г

  • Оцет

    5 г

  • Яблука

    1/3 шт.

  • Яйце

    4 шт.

Рецепт приготування

1

Філе оселедця без кісток наріжте невеликими кубиками, покладіть в салатницю.

2

Зріжте з білого хліба скоринку, а м'якуш залийте вершками та розімніть виделкою.

3

Цибульку наріжте дрібним кубиком та додайте до оселедця.

4

Відваріть яйця до готовності, охолодіть та почистіть від шкарлупи. Наріжте на маленькі шматочки або натріть на дрібній тертці. Змішайте з цибулею та оселедцем. Додайте спецій на смак. Яблуко натріть на дрібній тертці та додайте до салату.

5

Хлібчик, оцет, олію та вершковий сир додайте до салату, ретельно вимішайте масу та подавайте до столу. Смачного!

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