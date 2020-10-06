Фаршмак з яблуком – рецепт справжнього одеського фаршмаку

Рецепт справжнього одеського фаршмаку з яблуком -
45 хв
4 порції
252 ккал
Як приготувати фаршмак/Смачно24
Фаршмак – надзвичайно смачна закуска, яку по особливому готують в Одесі. До нього окрім традиційних інгредієнтів додають шматочок яблука та вершковий або плавлений сир.
Смачно 24 підготував для вас рецепт класичного фаршмаку, який чудово смакує з хрустким чорним хлібом. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Білий хліб
2 скибочки
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Цибуля ріпчаста
40 г
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Олія соняшникова
5 г
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Оселедець
200 г
-
Вершки
20 г
-
Вершкове масло
20 г
-
Вершковий сир
50 г
-
Оцет
5 г
-
Яблука
1/3 шт.
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Яйце
4 шт.
Рецепт приготування
1
Філе оселедця без кісток наріжте невеликими кубиками, покладіть в салатницю.
2
Зріжте з білого хліба скоринку, а м'якуш залийте вершками та розімніть виделкою.
3
Цибульку наріжте дрібним кубиком та додайте до оселедця.
4
Відваріть яйця до готовності, охолодіть та почистіть від шкарлупи. Наріжте на маленькі шматочки або натріть на дрібній тертці. Змішайте з цибулею та оселедцем. Додайте спецій на смак. Яблуко натріть на дрібній тертці та додайте до салату.
5
Хлібчик, оцет, олію та вершковий сир додайте до салату, ретельно вимішайте масу та подавайте до столу. Смачного!