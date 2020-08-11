Філе окуня в кунжуті: покроковий рецепт -
45 хв
4 порції
189 ккал
Надзвичайно смачний рецепт приготування філе окуня у кунжуті зможе приготувати навіть підліток. Ми підготували для вас покрокову інструкцію, завдяки якій ви з легкістю приготуєте філе окуня вдома.
Інгредієнти
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Білий кунжут
100 г
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Лимон
1/2 шт.
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Олія соняшникова
5 ст. л.
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Мелений чорний перець
за смаком
-
Борошно пшеничне
5 ст. л.
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Оливкова олія
для смаження
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Сіль
за смаком
-
Філе морського окуня
800 г
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Цукіні
400 г
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Чорний кунжут
100 г
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Яйце
3 шт.
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Білий бальзамічний оцет
2 ст. л.
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Лимон
1/2 шт.
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Цукор
1/2 ч. л.
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Вершкове масло
100 г
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Сіль
1 ч. л.
Рецепт приготування
1
Філе морського окуня без шкіри помийте, розріжте на вісім порційних шматочків та збризніть лимонним соком. Додайте спеції.
2
Розігрійте духовку до 100 градусів. Борошно висипте в глибоку тарілку, яйця збийте вінчиком в іншій тарілці.
3
Змішайте насіння кунжуту. Філе окуня запаніруйте спочатку в борошні, потім в яйці та кунжуті.
4
Смажте на олії з обох сторін по 4 хвилини. Доведіть до готовності в духовці.
5
Цукіні наріжте тоненькими шматочками та обсмажте на оливковій олії з спеціями.
6
Для соусу змішайте лимонний сік, білий базамічний оцет, сіль та цукор. Доведіть до кипіння та вінчиком додайте вершкове масло.
7
На презентаційну тарілку викладіть цукіні, рибу та полийте соусом для риби. Смачного!