1

Філе морського окуня без шкіри помийте, розріжте на вісім порційних шматочків та збризніть лимонним соком. Додайте спеції.

2

Розігрійте духовку до 100 градусів. Борошно висипте в глибоку тарілку, яйця збийте вінчиком в іншій тарілці.

3

Змішайте насіння кунжуту. Філе окуня запаніруйте спочатку в борошні, потім в яйці та кунжуті.

4

Смажте на олії з обох сторін по 4 хвилини. Доведіть до готовності в духовці.

5

Цукіні наріжте тоненькими шматочками та обсмажте на оливковій олії з спеціями.

6

Для соусу змішайте лимонний сік, білий базамічний оцет, сіль та цукор. Доведіть до кипіння та вінчиком додайте вершкове масло.

7

На презентаційну тарілку викладіть цукіні, рибу та полийте соусом для риби. Смачного!