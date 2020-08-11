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Філе окуня в кунжуті: покроковий рецепт -

45 хв

4 порції

189 ккал

0 / 5

Надзвичайно смачний рецепт приготування філе окуня у кунжуті зможе приготувати навіть підліток. Ми підготували для вас покрокову інструкцію, завдяки якій ви з легкістю приготуєте філе окуня вдома.

Інгредієнти

для страви

  • Білий кунжут

    100 г

  • Лимон

    1/2 шт.

  • Олія соняшникова

    5 ст. л.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Борошно пшеничне

    5 ст. л.

  • Оливкова олія

    для смаження

  • Сіль

    за смаком

  • Філе морського окуня

    800 г

  • Цукіні

    400 г

  • Чорний кунжут

    100 г

  • Яйце

    3 шт.

для соусу

  • Білий бальзамічний оцет

    2 ст. л.

  • Лимон

    1/2 шт.

  • Цукор

    1/2 ч. л.

  • Вершкове масло

    100 г

  • Сіль

    1 ч. л.

Рецепт приготування

1

Філе морського окуня без шкіри помийте, розріжте на вісім порційних шматочків та збризніть лимонним соком. Додайте спеції.

2

Розігрійте духовку до 100 градусів. Борошно висипте в глибоку тарілку, яйця збийте вінчиком в іншій тарілці.

3

Змішайте насіння кунжуту. Філе окуня запаніруйте спочатку в борошні, потім в яйці та кунжуті.

4

Смажте на олії з обох сторін по 4 хвилини. Доведіть до готовності в духовці.

5

Цукіні наріжте тоненькими шматочками та обсмажте на оливковій олії з спеціями.

6

Для соусу змішайте лимонний сік, білий базамічний оцет, сіль та цукор. Доведіть до кипіння та вінчиком додайте вершкове масло.

7

На презентаційну тарілку викладіть цукіні, рибу та полийте соусом для риби. Смачного!

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