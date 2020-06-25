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Смачно 24 Напої Літні напої Як приготувати каву фрапе вдома: рецепт

Як приготувати каву фрапе вдома: рецепт -

25 хв

1 порція

319 ккал

0 / 5
Фрапе в домашніх умовах: рецепт холодної кави фрапе

Рецепт кави фрапе/Смачно24

Фрапе – кавовий напій, який завжди подається холодним. Скуштувавши фрапе ви не тільки поласуєте ароматним кавовим напоєм, але й охолодитеся у спекотний день. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для напою

  • Лід

    за смаком

  • Цукор

    15 г

  • Вершки

    за смаком

  • Еспресо

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Для приготування холодної кави фрапе потрібно заварити стандартну порцію кави еспресо, якщо ви будете використовувати розчинну каву – одразу переходьте до наступного етапу. Заваріть еспресо та дайте йому охолонути.

2

Перелийте еспресо в склянку, яка щільно закривається кришкою, якщо ви використовуєте каву у гранулах – достатньо 2 ч. л. Сюди ж додайте цукор та 4-5 ст. л води. Щільно закрийте кришку та потрусіть. У нас утвориться запашна кавова пінка.

3

Склянку для кави фрапе наповніть кубиками льоду та переливаємо в неї кавову пінку. Додаємо холодні вершки або молоко за смаком.

4

Перемішуємо каву фрапе соломинкою та вливаємо кілька капель фруктового сиропу (за бажанням). Смачного!

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