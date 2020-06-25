Фрапе в домашніх умовах: рецепт холодної кави фрапе

Як приготувати каву фрапе вдома: рецепт -
25 хв
1 порція
319 ккал
Рецепт кави фрапе/Смачно24
Фрапе – кавовий напій, який завжди подається холодним. Скуштувавши фрапе ви не тільки поласуєте ароматним кавовим напоєм, але й охолодитеся у спекотний день. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Лід
за смаком
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Цукор
15 г
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Вершки
за смаком
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Еспресо
1 шт.
Рецепт приготування
1
Для приготування холодної кави фрапе потрібно заварити стандартну порцію кави еспресо, якщо ви будете використовувати розчинну каву – одразу переходьте до наступного етапу. Заваріть еспресо та дайте йому охолонути.
2
Перелийте еспресо в склянку, яка щільно закривається кришкою, якщо ви використовуєте каву у гранулах – достатньо 2 ч. л. Сюди ж додайте цукор та 4-5 ст. л води. Щільно закрийте кришку та потрусіть. У нас утвориться запашна кавова пінка.
3
Склянку для кави фрапе наповніть кубиками льоду та переливаємо в неї кавову пінку. Додаємо холодні вершки або молоко за смаком.
4
Перемішуємо каву фрапе соломинкою та вливаємо кілька капель фруктового сиропу (за бажанням). Смачного!