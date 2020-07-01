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Фруктовий салат для дітей: рецепт -

30 хв

3 порції

90 ккал

0 / 5
Фруктовий салат з йогуртом для дітей: покроковий рецепт

Як приготувати фруктовий салат/Смачно24

Якщо ви пильно стежите за тим, що їсть ваша дитина, та не схвалюєте солодке з магазину – цей рецепт фруктового салату саме для вас! Існує міф, що все солодке не корисне, та повірте, це не про солодкі фрукти. Діти переважно “їдять” очима, тому вмовити малечу з’їсти просто фрукт майже нереально. Смачно 24 пропонує вам приготувати цікавий, а головне вітамінний салат для дітей за нашим рецептом. 

Інгредієнти

для салату

  • Ананас

    1 шт.

  • Апельсин

    1 шт.

  • Банан

    3 шт.

  • Груша

    2 шт.

  • Йогурт

    200 г

  • Ківі

    3 шт.

  • Мандарин

    3 шт.

Рецепт приготування

1

Помийте грушу, розріжте її на дві половинки та видаліть насіння. М’якоть груші наріжте невеличкими кубиками та викладіть в салатницю. Очистіть ківі від шкірки, наріжте фрукт маленькими кубиками. Якщо груша збагатить салат солодким ароматом, то ківі додасть витончену кислинку.

2

Почистіть банани від шкірки, також наріжте кубиками. Не забудьте, що банани потрібно збризнути лимонним соком, тоді вони не потемніють.

3

З цитрусових зріжте шкірку, розділіть на дольки та ретельно зніміть всі білі перетинки у фруктах. Наріжте апельсини шматочками, а мандарин залиште дольками.

4

Щоб правильно почистити ананас, потрібно спочатку зрізати верх та низ ананасу, потім обережно зрізати грубу шкірку зверху до низу. Наріжте ананас кружечками та видаліть тверду середину. Якщо ананас маленький чи бейбі – середину видаляти не потрібно. Вона м’якенька та їстівна. Наріжте філе ананасу невеликими шматочками та додайте до салату.

5

Ретельно змішайте всі нарізані інгредієнти в салатниці та викладіть у десертниці. Йогуртом можна полити між шарами фруктів, зверху на салат або змішати йогурт з фруктами. Прикрасьте десерт тертим 80% шоколадом, полуничкою або кондитерською посипкою. Смачного!

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