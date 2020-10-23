1

Змішайте всі інгредієнти: фарш, сухарі, тертий сир, молоко, дрібно натертий часник, порізану петрушку, орегано, яйця та перець чилі. Посоліть і поперчіть за смаком.

2

Розділіть отриманий фарш на невеликі шматочки по 45 г і скачайте з них кульки. Вони повинні вийти не занадто щільними.

3

Обваляйте м'ясні кульки в мелених сухарях.

4

Розігрійте духовку до 190 градусів.

5

Оливкову олію прогрійте на сковороді і обсмажте на ньому м'ясні кульки до скоринки.

6

Перекладіть у деко для запікання, додайте консервовані томати, оливкову олію, сіль і лаврові листи.

7

Запікайте 30 хвилин, кожні 10 хвилин поливайте фрикадельки соусом.

8

Подавайте, присипавши тертим сиром.