Фрикадельки від Франчески: покроковий рецепт -
1 год
6 порцій
208 ккал
Фрикадельки від Франчески – це саме той рецепт, який допоможе вам урізноманітнити буденне меню. Швидкий у приготуванні та оригінальний у презентації. Фрикадельки можуть бути самостійною стравою та вдало поєднуються з різноманітними гарнірами.
Інгредієнти
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Яловичий фарш
500 г
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Консервовані томати у власному соку
800 г
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Лавровий лист
2 шт.
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Молоко
175 мл
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Оливкова олія
150 мл
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Орегано
1 ч. л.
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Панірувальні сухарі
50 г
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Перець чилі
1 дрібка
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Петрушка (зелень)
за смаком
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Сіль
за смаком
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Твердий сир
50 г
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Часник
2 зубчики
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Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Змішайте всі інгредієнти: фарш, сухарі, тертий сир, молоко, дрібно натертий часник, порізану петрушку, орегано, яйця та перець чилі. Посоліть і поперчіть за смаком.
2
Розділіть отриманий фарш на невеликі шматочки по 45 г і скачайте з них кульки. Вони повинні вийти не занадто щільними.
3
Обваляйте м'ясні кульки в мелених сухарях.
4
Розігрійте духовку до 190 градусів.
5
Оливкову олію прогрійте на сковороді і обсмажте на ньому м'ясні кульки до скоринки.
6
Перекладіть у деко для запікання, додайте консервовані томати, оливкову олію, сіль і лаврові листи.
7
Запікайте 30 хвилин, кожні 10 хвилин поливайте фрикадельки соусом.
8
Подавайте, присипавши тертим сиром.