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Смачно 24 Другі страви М'ясні страви Фрикадельки від Франчески: покроковий рецепт

Фрикадельки від Франчески: покроковий рецепт -

1 год

6 порцій

208 ккал

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Фрикадельки від Франчески – це саме той рецепт, який допоможе вам урізноманітнити буденне меню. Швидкий у приготуванні та оригінальний у презентації. Фрикадельки можуть бути самостійною стравою та вдало поєднуються з різноманітними гарнірами.

Інгредієнти

для фрикадельок

  • Яловичий фарш

    500 г

  • Консервовані томати у власному соку

    800 г

  • Лавровий лист

    2 шт.

  • Молоко

    175 мл

  • Оливкова олія

    150 мл

  • Орегано

    1 ч. л.

  • Панірувальні сухарі

    50 г

  • Перець чилі

    1 дрібка

  • Петрушка (зелень)

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Твердий сир

    50 г

  • Часник

    2 зубчики

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Змішайте всі інгредієнти: фарш, сухарі, тертий сир, молоко, дрібно натертий часник, порізану петрушку, орегано, яйця та перець чилі. Посоліть і поперчіть за смаком.

2

Розділіть отриманий фарш на невеликі шматочки по 45 г і скачайте з них кульки. Вони повинні вийти не занадто щільними.

3

Обваляйте м'ясні кульки в мелених сухарях.

4

Розігрійте духовку до 190 градусів.

5

Оливкову олію прогрійте на сковороді і обсмажте на ньому м'ясні кульки до скоринки.

6

Перекладіть у деко для запікання, додайте консервовані томати, оливкову олію, сіль і лаврові листи.

7

Запікайте 30 хвилин, кожні 10 хвилин поливайте фрикадельки соусом.

8

Подавайте, присипавши тертим сиром.

Другі страви М'ясні страви Фрикадельки

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