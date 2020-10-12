Фунчоза з овочами по-корейськи – рецепт – як готувати фунчозу

Фунчоза по-корейськи – рецепт салату з овочами -
45 хв
2 порції
50 ккал
Як приготувати фунчозу/Смачно24
Фунчоза – це тонка й прозора локшина, яка дуже популярна у країнах Азії.
Фунчозу можна подавати до столу як в холодну, так і гарячу. Вона чудово смакує з грибами, м’ясом або овочами.
Фунчозу або скляну локшину готують з крохмалю бобів, тому її частенько вживають веганці та вегетаріанці.
Китайська локшина надзвичайно калорійна, адже 85% від загального складу фунчози займають вуглеводи. Бобова локшина багата на вітамін В та не містить консервантів у складі.
Смачно 24 підготував для вас рецепт фунчози з овочами та піантним соусом, який ви з легкістю можете приготувати вдома.
Інгредієнти
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Болгарський перець
1 шт.
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Вода
1,5 л
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Морква
1 шт.
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Огірок
1 шт.
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Фунчоза
100 г
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Мелений коріандр
за смаком
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Мелений чорний перець
за смаком
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Оливкова олія
3 ст. л.
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Цукор
за смаком
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Соєвий соус
2 ст. л.
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Сіль
за смаком
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Оцет
0,5 ст. л.
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Часник
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте всі овочі, почистіть від насіння та плодоніжок.
2
Фунчозу залийте водою, щоб та повністю її покривала й залишіть на 10 хвилин.
3
З’єднайте у мисці всі інгредієнти для соусу та перемішайте.
4
Наріжте болгарський перець тоненькою соломкою, моркву та огірок натріть на тертці для корейської моркви.
5
Відкиньте локшину на друшляк та дайте стекти рідині. Перекладіть готову фунчозу в миску, додайте овочі та ретельно перемішайте.
6
Влийте готовий соус до локшини з овочами та ще раз перемішайте. Дайте готовій страві настоятись близько години та подавайте до столу.