Фунчоза з овочами по-корейськи – рецепт – як готувати фунчозу

Як приготувати фунчозу/Смачно24

Фунчоза – це тонка й прозора локшина, яка дуже популярна у країнах Азії.

Фунчозу можна подавати до столу як в холодну, так і гарячу. Вона чудово смакує з грибами, м’ясом або овочами.

Фунчозу або скляну локшину готують з крохмалю бобів, тому її частенько вживають веганці та вегетаріанці.

Китайська локшина надзвичайно калорійна, адже 85% від загального складу фунчози займають вуглеводи. Бобова локшина багата на вітамін В та не містить консервантів у складі.

Смачно 24 підготував для вас рецепт фунчози з овочами та піантним соусом, який ви з легкістю можете приготувати вдома.