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Фунчоза по-корейськи – рецепт салату з овочами -

45 хв

2 порції

50 ккал

0 / 5
Фунчоза з овочами по-корейськи – рецепт – як готувати фунчозу

Як приготувати фунчозу/Смачно24

Фунчоза – це тонка й прозора локшина, яка дуже популярна у країнах Азії.

Фунчозу можна подавати до столу як в холодну, так і гарячу. Вона чудово смакує з грибами, м’ясом або овочами.

Фунчозу або скляну локшину готують з крохмалю бобів, тому її частенько вживають веганці та вегетаріанці.

Китайська локшина надзвичайно калорійна, адже 85% від загального складу фунчози займають вуглеводи. Бобова локшина багата на вітамін В та не містить консервантів у складі.

Смачно 24 підготував для вас рецепт фунчози з овочами та піантним соусом, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

Інгредієнти

для салату

  • Болгарський перець

    1 шт.

  • Вода

    1,5 л

  • Морква

    1 шт.

  • Огірок

    1 шт.

  • Фунчоза

    100 г

для соусу

  • Мелений коріандр

    за смаком

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Оливкова олія

    3 ст. л.

  • Цукор

    за смаком

  • Соєвий соус

    2 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • Оцет

    0,5 ст. л.

  • Часник

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте всі овочі, почистіть від насіння та плодоніжок.

2

Фунчозу залийте водою, щоб та повністю її покривала й залишіть на 10 хвилин.

3

З’єднайте у мисці всі інгредієнти для соусу та перемішайте.

4

Наріжте болгарський перець тоненькою соломкою, моркву та огірок натріть на тертці для корейської моркви.

5

Відкиньте локшину на друшляк та дайте стекти рідині. Перекладіть готову фунчозу в миску, додайте овочі та ретельно перемішайте.

6

Влийте готовий соус до локшини з овочами та ще раз перемішайте. Дайте готовій страві настоятись близько години та подавайте до столу.

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