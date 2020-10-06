Галицькі смажені палюшки зі сметаною – рецепт з картоплі

Галицькі смажені палюшки зі сметаною – смачний рецепт -
3 год
4 порції
508 ккал
Як приготувати смажені палюшки/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас рецепт справжніх палюшок обсмажених на вершковому маслі. Найкраще палюшки смакують зі сметанкою або шкварками. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Картопля
1 кг
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Мелений чорний перець
за смаком
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Борошно пшеничне
2 склянки
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Сіль
за смаком
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Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо картоплю, чистимо шкірку та відварюємо почищену картоплю в підсоленій воді до готовності. Для пришвидшення процесу варки – розріжте картоплю на дві половини.
2
Готову картоплю розімніть товкачкою або пропустіть через м'ясорубку. Охолодіть до кімнатної температури.
3
Додайте до пюре чорного перцю, солі та вибийте два яйця. Невеликими порціями всипайте до тіста борошно та замішуйте до однорідної маси.
4
Коли тісто перестане липнути до рук – воно готове. Поставте на вогонь каструлю з підсоленою водою та доведіть до кипіння.
5
Сформуйте з картопляного тіста ковбаски та наріжте їх на шматочки, як пальчики.
6
Відваріть палюшки в киплячій воді 3 хвилини. Додатково підсмажте на вершковому маслі до золотистої скоринки та подавайте до столу зі сметанкою. Смачного!