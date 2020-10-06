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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Галицькі смажені палюшки зі сметаною – смачний рецепт

Галицькі смажені палюшки зі сметаною – смачний рецепт -

3 год

4 порції

508 ккал

0 / 5
Галицькі смажені палюшки зі сметаною – рецепт з картоплі

Як приготувати смажені палюшки/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас рецепт справжніх палюшок обсмажених на вершковому маслі. Найкраще палюшки смакують зі сметанкою або шкварками. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Картопля

    1 кг

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Борошно пшеничне

    2 склянки

  • Сіль

    за смаком

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо картоплю, чистимо шкірку та відварюємо почищену картоплю в підсоленій воді до готовності. Для пришвидшення процесу варки – розріжте картоплю на дві половини.

2

Готову картоплю розімніть товкачкою або пропустіть через м'ясорубку. Охолодіть до кімнатної температури.

3

Додайте до пюре чорного перцю, солі та вибийте два яйця. Невеликими порціями всипайте до тіста борошно та замішуйте до однорідної маси.

4

Коли тісто перестане липнути до рук – воно готове. Поставте на вогонь каструлю з підсоленою водою та доведіть до кипіння.

5

Сформуйте з картопляного тіста ковбаски та наріжте їх на шматочки, як пальчики.

6

Відваріть палюшки в киплячій воді 3 хвилини. Додатково підсмажте на вершковому маслі до золотистої скоринки та подавайте до столу зі сметанкою. Смачного!

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