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Смачно 24 Кухні світу Американська кухня Як приготувати гамбургер вдома: простий рецепт

Як приготувати гамбургер вдома: простий рецепт -

35 хв

2 порції

295 ккал

0 / 5
Домашній гамбургер: рецепт приготування гамбургера вдома

Як приготувати гамбургер вдома/Смачно24

Мабуть, не має людини, яка не любить посмакувати гамбургером з соковитою м’ясною котлетою та хрумким листям салату. Смачно 24 підготував для вас рецепт апетитного гамбургера, який ви з легкістю зможете приготувати вдома. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Булка

    2 шт.

  • Яловичий фарш

    300 г

  • Гірчиця

    за смаком

  • Кетчуп

    за смаком

  • Цибуля ріпчаста

    за смаком

  • Помідор

    за смаком

  • Салат Айсберг

    2 листочки

  • Твердий сир

    2 скибочки

Рецепт приготування

1

Розріжте готову круглу булочку на дві половини та підсмажте її на сковорідці змащеній олією. Змастіть булку кетчупом та гірчицею.

2

Яловичий фарш приправте сіллю та перцем, ретельно перемішайте та сформуйте плоску котлету. Розігрійте сковорідку з олією та підсмажте котлету для бургера з обох сторін до готовності. Викладіть м’ясну котлету в булочку. Зверху поставте скибочку твердого сиру.

3

Почистіть цибулю від лушпиння, наріжте кільцями та викладіть на сир. Помийте помідор та листя салату водою, просушіть паперовим рушником. Помідор поріжте кільцями та покладіть на цибулю. Зверху листя салату і накрийте верхівкою булочки. Смачного!

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