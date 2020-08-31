1

В молоко додаємо цукор та сіль. Поставте на вогонь, додайте крупу та постійно помішуйте, щоб каша не підгоріла.

2

Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Наріжте шматочками.

3

Перед закипанням молока додайте гарбуз та варіть ще 15 хвилин після закипання.

4

Кашу помістіть в духовку на 15 хвилин. Якщо немає духовки – просто проваріть кашу в каструлі чи в мультиварці ще 15-20 хвилин, до готовності гарбуза.

5

Після приготування додайте до каші невелику кількість вершкового масла. За бажанням можете додати мед та горіхи.