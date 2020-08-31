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Смачно 24 Другі страви Гарніри з овочів Гарбузова каша з кукурудзяною крупою: рецепт приготування

Гарбузова каша з кукурудзяною крупою: рецепт приготування -

45 хв

2 порції

104 ккал

0 / 5

Гарбузову кашу з кукурудзяною крупою готують і молоці, і на воді. Для додання страві особливого смаку і аромату, крупу рекомендується попередньо злегка обсмажити (без додавання масла).

Інгредієнти

Для каші

  • Кукурудзяна крупа

    3 ст. л.

  • Молоко

    350 мл

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Сіль

    1 дрібка

  • Гарбуз

    100 г

Рецепт приготування

1

В молоко додаємо цукор та сіль. Поставте на вогонь, додайте крупу та постійно помішуйте, щоб каша не підгоріла.

2

Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Наріжте шматочками.

3

Перед закипанням молока додайте гарбуз та варіть ще 15 хвилин після закипання.

4

Кашу помістіть в духовку на 15 хвилин. Якщо немає духовки – просто проваріть кашу в каструлі чи в мультиварці ще 15-20 хвилин, до готовності гарбуза. 

5

Після приготування додайте до каші невелику кількість вершкового масла. За бажанням можете додати мед та горіхи.  

Поради щодо приготування

За бажанням крупу спочатку промивають проточною водою в ситі, оскільки кукурудзяна крупа дуже дрібна.

Каша з гарбуза з кукурудзяною крупою виходить особливо смачною, якщо укутати її в ковдру і залишити приблизно на 15-20 хвилин. 

Подавати кашу потрібно гарячою, вона виходить особливо ніжною, якщо молоко має жирність від 3,5% і вище.

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