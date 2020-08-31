Гарбузова каша з кукурудзяною крупою: рецепт приготування -
45 хв
2 порції
104 ккал
Гарбузову кашу з кукурудзяною крупою готують і молоці, і на воді. Для додання страві особливого смаку і аромату, крупу рекомендується попередньо злегка обсмажити (без додавання масла).
Інгредієнти
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Кукурудзяна крупа
3 ст. л.
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Молоко
350 мл
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Цукор
1 ст. л.
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Сіль
1 дрібка
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Гарбуз
100 г
Рецепт приготування
1
В молоко додаємо цукор та сіль. Поставте на вогонь, додайте крупу та постійно помішуйте, щоб каша не підгоріла.
2
Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Наріжте шматочками.
3
Перед закипанням молока додайте гарбуз та варіть ще 15 хвилин після закипання.
4
Кашу помістіть в духовку на 15 хвилин. Якщо немає духовки – просто проваріть кашу в каструлі чи в мультиварці ще 15-20 хвилин, до готовності гарбуза.
5
Після приготування додайте до каші невелику кількість вершкового масла. За бажанням можете додати мед та горіхи.
Поради щодо приготування
За бажанням крупу спочатку промивають проточною водою в ситі, оскільки кукурудзяна крупа дуже дрібна.
Каша з гарбуза з кукурудзяною крупою виходить особливо смачною, якщо укутати її в ковдру і залишити приблизно на 15-20 хвилин.
Подавати кашу потрібно гарячою, вона виходить особливо ніжною, якщо молоко має жирність від 3,5% і вище.