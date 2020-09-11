Гарбузова каша з манкою – рецепт манної каші з гарбуза

Гарбузова каша з манкою: рецепт -
45 хв
5 порцій
56 ккал
Як приготувати манну кашу/Смачно24
Манна каша з гарбуза має дуже ніжну консистенцію і приємна на смак, завдяки чому її люблять і дорослі, і діти.
В кашу можна додати дрібку ванілі чи меленої кориці, а також інші прянощі за смаком.
Інгредієнти
-
Вода
за смаком
-
Манна каша
1 склянка
-
Молоко
1/2 склянки
-
Цукор
2 ст. л.
-
Гарбуз
1 кг
-
Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Очистіть невеликий гарбуз та подрібніть його. Помістіть гарбуз в каструлю та залийте водою, щоб рідина повністю покрила овоч. Варіть його на легкому вогні упродовж 10 хвилин.
2
Після того, як гарбуз звариться, помніть його до консистенції пюре. Поступово всипте туди манну кашу, весь час помішуючи кашу. Це варто робити, щоб не утворились грудочки.
3
В окремій посудині збийте яйце, молоко та цукор. Вилийте суміш до каші та ретельно перемішайте. Проваріть все упродовж 5 хвилин.
Поради щодо приготування
Від бажаної густоти каші залежить співвідношення крупи та рідини. Класичний варіант – це 6 столових ложок без гірки на 1 л рідини. Якщо хочете більш рідку кашу, беріть менше манки та навпаки.
Щоб каша не пригорала, вибирайте каструлю з товстим дном.
Поки готується манна каша, її потрібно часто помішувати. Зручніше за все робити це віночком.
Якщо каша вийшла недостатньо густа, не переварюйте її, а зніміть з вогню, укутайте в рушник і дайте настоятися 20-30 хвилин.