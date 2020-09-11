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Гарбузова каша з манкою: рецепт -

45 хв

5 порцій

56 ккал

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Гарбузова каша з манкою – рецепт манної каші з гарбуза

Як приготувати манну кашу/Смачно24

Манна каша з гарбуза має дуже ніжну консистенцію і приємна на смак, завдяки чому її люблять і дорослі, і діти.

В кашу можна додати дрібку ванілі чи меленої кориці, а також інші прянощі за смаком.

Інгредієнти

для каші

  • Вода

    за смаком

  • Манна каша

    1 склянка

  • Молоко

    1/2 склянки

  • Цукор

    2 ст. л.

  • Гарбуз

    1 кг

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Очистіть невеликий гарбуз та подрібніть його. Помістіть гарбуз в каструлю та залийте водою, щоб рідина повністю покрила овоч. Варіть його на легкому вогні упродовж 10 хвилин.

2

Після того, як гарбуз звариться, помніть його до консистенції пюре. Поступово всипте туди манну кашу, весь час помішуючи кашу. Це варто робити, щоб не утворились грудочки. 

3

В окремій посудині збийте яйце, молоко та цукор. Вилийте суміш до каші та ретельно перемішайте. Проваріть все упродовж 5 хвилин. 

Поради щодо приготування

Від бажаної густоти каші залежить співвідношення крупи та рідини. Класичний варіант – це 6 столових ложок без гірки на 1 л рідини. Якщо хочете більш рідку кашу, беріть менше манки та навпаки.

Щоб каша не пригорала, вибирайте каструлю з товстим дном.

Поки готується манна каша, її потрібно часто помішувати. Зручніше за все робити це віночком.

Якщо каша вийшла недостатньо густа, не переварюйте її, а зніміть з вогню, укутайте в рушник і дайте настоятися 20-30 хвилин.

Другі страви Гарбузові каші Каші

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