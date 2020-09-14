24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Другі страви Каші Гарбузові каші Гарбузова каша з пшоном: рецепт

Гарбузова каша з пшоном: рецепт -

50 хв

4 порції

117 ккал

0 / 5

Гарбузова каша з пшоном вважається однією з найбільш корисних, тому її варто включити у своє меню. 

Пшоно погано розварюється в молоці, тому його завжди варять спочатку у воді, ще це допомагає позбутися від гіркоти в крупі. Сама по собі пшоняна каша важка для травлення, тому додавання в неї гарбуза сприяє легшому її засвоєнню. 

Інгредієнти

для каші з пшоном

  • Вода

    200 мл

  • Молоко

    300 мл

  • Пшоно

    200 г

  • Цукор

    за смаком

  • Вершкове масло

    50 г

  • Сіль

    за смаком

  • Гарбуз

    400 г

Рецепт приготування

1

Очищений від насіння та шкірки гарбуз поріжте на невеликі кубики. Половину викладіть на деку, посипте цукром та випікайте при 180 градусах близько 20 хвилин.

2

Решта гарбуза проваріть у підсоленій воді 10 хвилин. До нього додайте помите пшоно та цукор.

3

Варіть суміш упродовж 10 хвилин, після чого додайте перекип'ячене молоко. Варіть кашу до повної готовності. 

4

При подачі на стіл страву можна прикрасити запеченим гарбузом. 

Поради щодо приготування

Якщо є бажання, гарбуза можна покласти трохи, але важливо не перестаратися.

Крупа повинна бути ретельно промита гарячою водою, бо зерна рослин містять велику кількість жиру, який швидко гіркне, роблячи гіркою і кашу. 

Другі страви Гарбузові каші Каші

Схожі рецепти

Пряний мармелад з гарбуза: рецепт

Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви

Котлети з гарбуза: смачний рецепт

Корисні котлети з гарбузом, які сподобаються Вашій родині!

1 год 10 хв

3 порції

Другі страви

Гарбузова каша з кукурудзяною крупою: рецепт приготування

Покроковий простий рецепт каші з гарбуза на сніданок

45 хв

2 порції

Другі страви

Запечений гарбуз з прянощами: простий рецепт приготування

Легкий та корисний рецепт приготування гарбуза в якості гарніру чи десерту

1 год

5 порцій

Другі страви

Новини кулінарії

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Про продукт

Як обрати стиглу диню: корисні поради

Про продукт

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Цікаві підбірки

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Ектор Хіменес-Браво

Останні рецепти

Лагман: класичний рецепт приготування Покрокова інструкція приготування ситної страви з м'яса і локшини

2 год

6 порцій

близького Сходу
Цезар з лососем: легкий рецепт салату Покрокове приготування салату Цезар з копченим лососем

30 хв

3 порції

Салати з рибою
Гарбузові оладки: простий рецепт приготування Рецепт гарбузових оладок на сніданок

40 хв

5 порцій

Оладки