24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Десерти Оладки Гарбузові оладки: простий рецепт приготування

Гарбузові оладки: простий рецепт приготування -

40 хв

5 порцій

116 ккал

0 / 5

Гарбузові оладки – це неймовірно смачна та ніжна страва. Вони виглядають апетитно, гарбуз робить звичні оладки багатогранними на смак, надає їм особливої легкості та зменшує кількість калорій.

Інгредієнти

Для оладок

  • Йогурт

    2 ст. л.

  • Борошно пшеничне

    1,5 склянка

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Сода

    1 ч. л.

  • Сіль

    1 за смаком

  • Гарбуз

    400 г

  • Яйце

    3 шт.

Рецепт приготування

1

Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Натріть на дрібній тертці, з отриманої маси вичавіть зайвий сік.

2

До натертого гарбуза додайте яйця, йогурт (можна взяти сметану), борошно, цукор та соду. Тісто за консистенцією – ідентичне як для оладок.

3

Оладки з гарбуза можна смажити на сковорідці з невеликою кількістю олії. Але після цього їх потрібно викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. 

Поради щодо приготування

Гарбузові оладки можна запікати в духовці, так страва буде більш корисною, адже міститиме менше жиру. Подавайте зі сметаною або грецьким йогуртом. 

Оладки Десерти

Схожі рецепти

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Класичні сирники: покроковий десерт

Як зробити смачні сирники за класичним рецептом самостійно

1 год

3 порції

Сирники

Дієтичні сирники: смачний рецепт

Як приготувати смачні, але дієтичні сирники: готуємо разом

40 хв

3 порції

Сирники

Солоні сирники з картоплею: смачний рецепт

Незвичний та цікавий рецепт солоних сирників для всієї родини

40 хв

3 порції

Сирники

Новини кулінарії

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Вітамінні салати

Як обрати стиглу диню: корисні поради

Про продукт

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Вітамінні салати

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Шеф-кухарі

Останні рецепти

Рецепт салату з ананасами і куркою Ситний салат з ананасами стане вашим улюбленим, як тільки ви його приготуєте вдома

45 хв

6 порцій

Салат з куркою
Рецепт пісних вареників з грибами Покрокове приготування вареників з пісного тіста

1 год 5 хв

4 порції

Українська
Рецепт гарбузового конфітюру від Євгена Клопотенко Покрокове приготування рецепту гарбузового конфітюру від переможця "Мастер Шеф" 5 сезону

35 хв

6 порцій

Євген Клопотенко