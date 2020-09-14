Гарбузові оладки: простий рецепт приготування -
40 хв
5 порцій
116 ккал
Гарбузові оладки – це неймовірно смачна та ніжна страва. Вони виглядають апетитно, гарбуз робить звичні оладки багатогранними на смак, надає їм особливої легкості та зменшує кількість калорій.
Інгредієнти
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Йогурт
2 ст. л.
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Борошно пшеничне
1,5 склянка
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Цукор
1 ст. л.
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Сода
1 ч. л.
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Сіль
1 за смаком
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Гарбуз
400 г
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Яйце
3 шт.
Рецепт приготування
1
Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Натріть на дрібній тертці, з отриманої маси вичавіть зайвий сік.
2
До натертого гарбуза додайте яйця, йогурт (можна взяти сметану), борошно, цукор та соду. Тісто за консистенцією – ідентичне як для оладок.
3
Оладки з гарбуза можна смажити на сковорідці з невеликою кількістю олії. Але після цього їх потрібно викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.
Поради щодо приготування
Гарбузові оладки можна запікати в духовці, так страва буде більш корисною, адже міститиме менше жиру. Подавайте зі сметаною або грецьким йогуртом.