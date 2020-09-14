1

Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Натріть на дрібній тертці, з отриманої маси вичавіть зайвий сік.

2

До натертого гарбуза додайте яйця, йогурт (можна взяти сметану), борошно, цукор та соду. Тісто за консистенцією – ідентичне як для оладок.

3

Оладки з гарбуза можна смажити на сковорідці з невеликою кількістю олії. Але після цього їх потрібно викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.