Гарбузовий пиріг: простий рецепт -
1 год 20 хв
10 порцій
243 ккал
Як приготувати смачний гарбузовий пиріг вдома/Смачно24
Пиріг, який заполонить ваше серце та підійде під будь-яке свято та звичайний обід. Готується легко і без великих затрат ні в часі, ні в гаманці. Смачно 24 підготував найкращий рецепт гарбузового пирога, тому спішіть спробувати, у вас точно вийде.
Інгредієнти
-
Борошно пшеничне
250 г
-
Цукор
200 г
-
Вершкове масло
125 г
-
Яйце
1 шт.
-
Ванільний цукор
3 г
-
Молоко
500 мл
-
Цукор
200 г
-
Гарбуз
700 г
Рецепт приготування
1
Гарбуз помийте, зріжте шкірку та почистіть середину від насіння, щоб залишилась тільки тверда частина гарбуза. Поріжте її середнім кубиком. В середню каструлю налийте молоко та покладіть туди порізаний гарбуз. Зачекайте доки закипить, додайте цукор та ванільний цукор і варіть 30 хвилин.
2
На дерев’яній дошці борошно змішати з цукром і нарізане невеликими шматочками вершкове масло. Добре порубати ножем або подрібнити в блендері. Потім вибити яйце і замісити тісто. Коли тісто готове, замотайте його в харчову плівку та покладіть в холодильник на пів години “відпочити”.
3
Коли гарбуз проварився, злийте молоко та збийте гарбуз в пюре за допомогою блендера. Залиште на 15 хвилин, щоб пюре охололо.
4
Тісто дістаньте та розрівняйте у формі для запікання, сформуйте бортики. Запікайте тісто в розігрітій духовці при температурі 180 градусів 15 хвилин.
5
Коли начинка охолола, додайте яйце і добре перемішайте. Дістаньте з духовки форму для запікання та вилийте на тісто начинку. І знову відправте у духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!