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Гаспачо: класичний рецепт іспанського холодного супу -

2 год

4 порції

47 ккал

0 / 5
Гаспачо: класичний рецепт іспанського холодного супу

Як приготувати гаспачо вдома/Смачно24

Гаспачо – це традиційний холодний суп з помідорів в Іспанії. Ми підготували для вас класичний рецепт гаспачо, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

Інгредієнти

для гаспачо

  • Білий хліб

    5 скибочок

  • Болгарський перець

    1 шт.

  • Червоний винний оцет

    3 ст. л.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    100 мл

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Огірок

    1 шт.

  • Оливкова олія

    5 ст. л.

  • Помідор

    750 г

  • Сіль

    за смаком

  • Часник

    2 зубчики

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Дрібно нарізаємо часник та змішуємо його з олією. Обсмажуєм білий хліб, нарізаний кубиками, на часниковій олії до золотавої скоринки.

2

До часникової олії, що залишилась після обсмажування хліба, додаємо винний оцет.

3

Миємо помідори, робимо хрестоподібний надріз гострим ножем та бланшуємо їх 1-2 хвилини. Швидко охолоджуємо помідори в холодній воді та знімаємо шкірку. Видаліть насіння з помідорів та наріжте філе кубиками. Додайте до часникової олії з оцтом.

4

Розріжте огірок на дві половини та видаліть насіння. Наріжте кубиками.

5

Цибулю та солодкий перець наріжте дрібними кубиками.

6

Всі нарізані овочі з’єднайте з помідорами та залийте в каструлю з 500 мл води. Додайте солі та перцю і залиште на холоді 45 хвилин. Гаспачо повинно настоятись.

7

Додайте до супу оливкову олію та ретельно перемішайте.

8

Яйця відваріть до готовності, наріжте скибочками та викладіть разом з грінками на гаспачо. Смачного!

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