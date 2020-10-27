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Смачно 24 Святкові страви Геловін Пунш на Геловін – рецепт з алкоголем

Пунш на Геловін – рецепт з алкоголем -

25 хв

20 порцій

160 ккал

0 / 5
Пунш на Геловін 2020 – рецепт з алкоголем – готуємо пунш вдома

Як приготувати пунш на Геловін/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас смачний рецепт алкогольного напою на Геловін, який ви з легкістю можете приготувати вдома на вечірку.

Інгредієнти

для напою

  • Фрукти

    для декору

  • Апельсиновий лікер

    100 мл

  • Горілка

    750 мл

  • Імбирний ель

    2000 мл

  • Яблучний сік

    1000 мл

Рецепт приготування

1

Заздалегідь охолодіть всі інгредієнти у холодильнику. Для приготування пуншу підготуйте велику каструлю в якій ви будете змішувати всі інгредієнти.

2

Налийте в каструлю горілку, апельсиновий лікер, яблучний сік, імбирний ель, сік журавлини та ретельно перемішайте всі інгредієнти.

3

Найкраще для декору пуншу підійдуть червоні фрукти та ягоди: журавлина, вишня, полуниця. Також пікантності додадуть тематичні їстівні черв’ячки та зуби з желе, які будуть плавати на дні алкогольного напою.

4

Перед подачею перелийте алкогольний напій в широку скляну посудину або гарбуз, додайте в пунш лід та перемішайте. Смачного!

Геловін Алкогольні коктейлі Напої Святкові страви

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