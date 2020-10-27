Пунш на Геловін 2020 – рецепт з алкоголем – готуємо пунш вдома

Пунш на Геловін – рецепт з алкоголем -
25 хв
20 порцій
160 ккал
Як приготувати пунш на Геловін/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас смачний рецепт алкогольного напою на Геловін, який ви з легкістю можете приготувати вдома на вечірку.
Інгредієнти
-
Фрукти
для декору
-
Апельсиновий лікер
100 мл
-
Горілка
750 мл
-
Імбирний ель
2000 мл
-
Яблучний сік
1000 мл
Рецепт приготування
1
Заздалегідь охолодіть всі інгредієнти у холодильнику. Для приготування пуншу підготуйте велику каструлю в якій ви будете змішувати всі інгредієнти.
2
Налийте в каструлю горілку, апельсиновий лікер, яблучний сік, імбирний ель, сік журавлини та ретельно перемішайте всі інгредієнти.
3
Найкраще для декору пуншу підійдуть червоні фрукти та ягоди: журавлина, вишня, полуниця. Також пікантності додадуть тематичні їстівні черв’ячки та зуби з желе, які будуть плавати на дні алкогольного напою.
4
Перед подачею перелийте алкогольний напій в широку скляну посудину або гарбуз, додайте в пунш лід та перемішайте. Смачного!