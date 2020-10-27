Пунш на Геловін 2020 – рецепт з алкоголем – готуємо пунш вдома

1

Заздалегідь охолодіть всі інгредієнти у холодильнику. Для приготування пуншу підготуйте велику каструлю в якій ви будете змішувати всі інгредієнти.

2

Налийте в каструлю горілку, апельсиновий лікер, яблучний сік, імбирний ель, сік журавлини та ретельно перемішайте всі інгредієнти.

3

Найкраще для декору пуншу підійдуть червоні фрукти та ягоди: журавлина, вишня, полуниця. Також пікантності додадуть тематичні їстівні черв’ячки та зуби з желе, які будуть плавати на дні алкогольного напою.

4

Перед подачею перелийте алкогольний напій в широку скляну посудину або гарбуз, додайте в пунш лід та перемішайте. Смачного!