Рецепт холодної кави глясе з морозивом -
25 хв
290 ккал
Як приготувати каву глясе/Смачно24
Для шанувальників кави Смачно 24 підготував надзвичайно смачний літній напій, який чудово смакуватиме вам у спекотний день. Смачного!
Інгредієнти
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Мелена кава
400 мл
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Морозиво
400 г
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Збиті вершки
за смаком
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Чорний шоколад
за смаком
Рецепт приготування
1
У склянки для напою розкладіть по 200 г морозива, краще обирати з ванільним смаком.
2
Свіжозаварену каву без цукру, охолодіть та залийте нею морозиво у склянці. Морозиво буде поступово танути, змішуючись з кавою.
3
Поверх напою додайте готових збитих вершків та натріть шоколаду. Напій готовий!