1

У склянки для напою розкладіть по 200 г морозива, краще обирати з ванільним смаком.

2

Свіжозаварену каву без цукру, охолодіть та залийте нею морозиво у склянці. Морозиво буде поступово танути, змішуючись з кавою.

3

Поверх напою додайте готових збитих вершків та натріть шоколаду. Напій готовий!