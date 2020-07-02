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Смачно 24 Напої Літні напої Рецепт холодної кави глясе з морозивом

Рецепт холодної кави глясе з морозивом -

25 хв

290 ккал

0 / 5
Кава глясе – як приготувати гляссе з морозивом вдома, рецепт

Як приготувати каву глясе/Смачно24

Для шанувальників кави Смачно 24 підготував надзвичайно смачний літній напій, який чудово смакуватиме вам у спекотний день. Смачного!

Інгредієнти

для напою

  • Мелена кава

    400 мл

  • Морозиво

    400 г

  • Збиті вершки

    за смаком

  • Чорний шоколад

    за смаком

Рецепт приготування

1

У склянки для напою розкладіть по 200 г морозива, краще обирати з ванільним смаком.

2

Свіжозаварену каву без цукру, охолодіть та залийте нею морозиво у склянці. Морозиво буде поступово танути, змішуючись з кавою.

3

Поверх напою додайте готових збитих вершків та натріть шоколаду. Напій готовий!

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