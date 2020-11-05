Голубці з кабачків – рецепт приготування кабачкових голубців

Голубці з кабачків, що тануть в роті – рецепт -
3 год
8 порцій
160 ккал
Як приготувати голубці з кабачків/Смачно24
Ми впевнені, що таких смачних голубців з кабачка ви ще не куштували!
Смачно 24 підготував для вас особливий рецепт голубців, в яких замість капусти – кабачок. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Вода
100 мл
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Кабачок
2-3 шт.
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Цибуля ріпчаста
2 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Рис круглий
0,5 склянки
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Сметана
2 ст. л.
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Сіль
за смаком
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Томатна паста
2 ст. л.
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Фарш (свинячо-яловичий)
200 г
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо кабачок, нарізаємо його на тоненькі смужки та посипаємо сіллю. Залишаємо кабачок пустити сік на 10-15 хвилин.
2
Для начинки наріжте цибулю дрібним кубиком, рис промийте водою. Змішуємо в окремій мисці фарш, цибулю, рис, солимо та перчимо.
3
Готовою начинкою начиняємо смужки кабачка: викладіть столову ложку на широкий край смужки та закрутіть в рулет.
4
Викладіть рулети в деко, залийте сумішшю з томатної пасти, сметани та води.
5
Запікайте голубці з кабачка в розігрітій духовці до 180 градусів протягом години. Смачного!