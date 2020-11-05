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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Голубці з кабачків, що тануть в роті – рецепт

Голубці з кабачків, що тануть в роті – рецепт -

3 год

8 порцій

160 ккал

0 / 5
Голубці з кабачків – рецепт приготування кабачкових голубців

Як приготувати голубці з кабачків/Смачно24

Ми впевнені, що таких смачних голубців з кабачка ви ще не куштували!

Смачно 24 підготував для вас особливий рецепт голубців, в яких замість капусти – кабачок. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    100 мл

  • Кабачок

    2-3 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Рис круглий

    0,5 склянки

  • Сметана

    2 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • Томатна паста

    2 ст. л.

  • Фарш (свинячо-яловичий)

    200 г

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо кабачок, нарізаємо його на тоненькі смужки та посипаємо сіллю. Залишаємо кабачок пустити сік на 10-15 хвилин.

2

Для начинки наріжте цибулю дрібним кубиком, рис промийте водою. Змішуємо в окремій мисці фарш, цибулю, рис, солимо та перчимо.

3

Готовою начинкою начиняємо смужки кабачка: викладіть столову ложку на широкий край смужки та закрутіть в рулет.

4

Викладіть рулети в деко, залийте сумішшю з томатної пасти, сметани та води.

5

Запікайте голубці з кабачка в розігрітій духовці до 180 градусів протягом години. Смачного!

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