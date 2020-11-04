Голубці з м'ясним фаршем – простий рецепт голубців з м'ясом

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте капусту водою, виріжте качан. У великій каструлі закип’ятіть воду, влийте оцту та додайте солі. Опустіть капусту у воду та дайте покипіти 1-2 хвилини.

2

Знімайте листки капусти по одному не витягуючи головку з води.

3

Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте кубиком. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте цибулю до золотої скоринки. Моркву почистіть від шкірки та натріть на грубій тертці. Додайте моркву до цибулі та обсмажуйте зі спеціями.

4

Рис промийте у холодній воді, відваріть до напівготовності у підсоленій воді та охолодіть.

5

М’ясний фарш змішайте з овочевою засмажкою, рисом та ретельно вимішайте начинку для голубців.

6

Начиніть листи капусти м’ясною начинкою, загорніть голубці та викладіть у каструлю, в якій будете запікати страву.

7

Томатну пасту розведіть 2 склянками води та посоліть. Залийте голубці соусом, рідина не повинна доходити до верху страви приблизно на 3-4 см.

8

Голубці можна відправити готуватися в духовку на 1,5 години при 180 градусах, або тушкувати на малому вогні 40-50 хвилин після закипання води. Визначити готовність страви можна за м’якістю капусти та фаршу. Смачного!