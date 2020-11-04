Голубці з м'ясним фаршем – простий рецепт голубців з м'ясом

Голубці з фаршем – домашній рецепт -
4 год
10 порцій
290 ккал
Як приготувати м’ясні голубці/Смачно24
Для поціновувачів справжніх ситних м’ясних голубців Смачно 24 підготував цей рецепт. До речі, якщо у вас не працює духовка, ви сміло можете приготувати їх на плиті. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Білокачана капуста
1 шт.
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Олія соняшникова
для смаження
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Мелений чорний перець
за смаком
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Морква
1 шт.
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Рис довгозернистий
1 склянка
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Сіль
за смаком
-
Томатна паста
2 ст. л.
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Фарш (свинячо-яловичий)
500 г
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте капусту водою, виріжте качан. У великій каструлі закип’ятіть воду, влийте оцту та додайте солі. Опустіть капусту у воду та дайте покипіти 1-2 хвилини.
2
Знімайте листки капусти по одному не витягуючи головку з води.
3
Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте кубиком. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте цибулю до золотої скоринки. Моркву почистіть від шкірки та натріть на грубій тертці. Додайте моркву до цибулі та обсмажуйте зі спеціями.
4
Рис промийте у холодній воді, відваріть до напівготовності у підсоленій воді та охолодіть.
5
М’ясний фарш змішайте з овочевою засмажкою, рисом та ретельно вимішайте начинку для голубців.
6
Начиніть листи капусти м’ясною начинкою, загорніть голубці та викладіть у каструлю, в якій будете запікати страву.
7
Томатну пасту розведіть 2 склянками води та посоліть. Залийте голубці соусом, рідина не повинна доходити до верху страви приблизно на 3-4 см.
8
Голубці можна відправити готуватися в духовку на 1,5 години при 180 градусах, або тушкувати на малому вогні 40-50 хвилин після закипання води. Визначити готовність страви можна за м’якістю капусти та фаршу. Смачного!