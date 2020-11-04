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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Голубці з фаршем – домашній рецепт

Голубці з фаршем – домашній рецепт -

4 год

10 порцій

290 ккал

0 / 5
Голубці з м'ясним фаршем – простий рецепт голубців з м'ясом

Як приготувати м’ясні голубці/Смачно24

Для поціновувачів справжніх ситних м’ясних голубців Смачно 24 підготував цей рецепт. До речі, якщо у вас не працює духовка, ви сміло можете приготувати їх на плиті. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Білокачана капуста

    1 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    для смаження

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    1 шт.

  • Рис довгозернистий

    1 склянка

  • Сіль

    за смаком

  • Томатна паста

    2 ст. л.

  • Фарш (свинячо-яловичий)

    500 г

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте капусту водою, виріжте качан. У великій каструлі закип’ятіть воду, влийте оцту та додайте солі. Опустіть капусту у воду та дайте покипіти 1-2 хвилини.

2

Знімайте листки капусти по одному не витягуючи головку з води.

3

Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте кубиком. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте цибулю до золотої скоринки. Моркву почистіть від шкірки та натріть на грубій тертці. Додайте моркву до цибулі та обсмажуйте зі спеціями.

4

Рис промийте у холодній воді, відваріть до напівготовності у підсоленій воді та охолодіть.

5

М’ясний фарш змішайте з овочевою засмажкою, рисом та ретельно вимішайте начинку для голубців.

6

Начиніть листи капусти м’ясною начинкою, загорніть голубці та викладіть у каструлю, в якій будете запікати страву.

7

Томатну пасту розведіть 2 склянками води та посоліть. Залийте голубці соусом, рідина не повинна доходити до верху страви приблизно на 3-4 см.

8

Голубці можна відправити готуватися в духовку на 1,5 години при 180 градусах, або тушкувати на малому вогні 40-50 хвилин після закипання води. Визначити готовність страви можна за м’якістю капусти та фаршу. Смачного!

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