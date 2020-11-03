Голубці з рисом і морквою – рецепт пісних голубців

1

Ретельно помийте капусту водою, виріжте качан. У великій каструлі закип’ятіть воду, влийте оцту та додайте солі. Опустіть капусту у воду та дайте покипіти 1-2 хвилини.

2

Знімайте листки капусти по одному не витягуючи головку з води.

3

Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте кубиком. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте цибулю до золотої скоринки. Моркву почистіть від шкірки та натріть на грубій тертці, додайте цибулі та обсмажте. Не забудьте додати спецій до овочевої засмажки.

4

Рис промийте водою та відваріть до готовності у підсоленій воді.

5

Гриби почистіть від шкірки, наріжте шматочками та обсмажте з овочами.

6

З’єднайте у великій мисці рис, овочеву засмажку та ретельно вимішайте начинку для голубців.

7

Начиніть листя капусти начинкою, сформуйте голубці та викладіть їх у каструлю. Залийте голубці водою з томатною пастою та закрийте кришкою.

8

Печіть голубці в розігрітій духовці до 180 градусів протягом години. Смачного!