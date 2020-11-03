Голубці з рисом і морквою – рецепт пісних голубців

Голубці з рисом і морквою – смачний рецепт без м'яса -
3 год
8 порцій
142 ккал
Рецепт домашніх голубців без м’яса з рисом/Смачно24
Смачні та дієтичні голубці без м’яса чудово підійдуть для пісного столу або якщо ви просто не вживаєте тваринних продуктів. Смачно 24 гарантує відмінний смак страви та легкість у її приготуванні. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Білокачана капуста
1 шт.
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Цибуля ріпчаста
3-4 шт.
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Олія соняшникова
для смаження
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Мелений чорний перець
за смаком
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Морква
3 шт.
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Рис довгозернистий
1 склянка
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Сіль
за смаком
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Томатна паста
2 ст. л.
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Печериці
200 г
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте капусту водою, виріжте качан. У великій каструлі закип’ятіть воду, влийте оцту та додайте солі. Опустіть капусту у воду та дайте покипіти 1-2 хвилини.
2
Знімайте листки капусти по одному не витягуючи головку з води.
3
Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте кубиком. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте цибулю до золотої скоринки. Моркву почистіть від шкірки та натріть на грубій тертці, додайте цибулі та обсмажте. Не забудьте додати спецій до овочевої засмажки.
4
Рис промийте водою та відваріть до готовності у підсоленій воді.
5
Гриби почистіть від шкірки, наріжте шматочками та обсмажте з овочами.
6
З’єднайте у великій мисці рис, овочеву засмажку та ретельно вимішайте начинку для голубців.
7
Начиніть листя капусти начинкою, сформуйте голубці та викладіть їх у каструлю. Залийте голубці водою з томатною пастою та закрийте кришкою.
8
Печіть голубці в розігрітій духовці до 180 градусів протягом години. Смачного!