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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Голубці з рисом і морквою – смачний рецепт без м'яса

Голубці з рисом і морквою – смачний рецепт без м'яса -

3 год

8 порцій

142 ккал

0 / 5
Голубці з рисом і морквою – рецепт пісних голубців

Рецепт домашніх голубців без м’яса з рисом/Смачно24

Смачні та дієтичні голубці без м’яса чудово підійдуть для пісного столу або якщо ви просто не вживаєте тваринних продуктів. Смачно 24 гарантує відмінний смак страви та легкість у її приготуванні. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Білокачана капуста

    1 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    3-4 шт.

  • Олія соняшникова

    для смаження

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    3 шт.

  • Рис довгозернистий

    1 склянка

  • Сіль

    за смаком

  • Томатна паста

    2 ст. л.

  • Печериці

    200 г

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте капусту водою, виріжте качан. У великій каструлі закип’ятіть воду, влийте оцту та додайте солі. Опустіть капусту у воду та дайте покипіти 1-2 хвилини.

2

Знімайте листки капусти по одному не витягуючи головку з води.

3

Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте кубиком. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте цибулю до золотої скоринки. Моркву почистіть від шкірки та натріть на грубій тертці, додайте цибулі та обсмажте. Не забудьте додати спецій до овочевої засмажки.

4

Рис промийте водою та відваріть до готовності у підсоленій воді.

5

Гриби почистіть від шкірки, наріжте шматочками та обсмажте з овочами.

6

З’єднайте у великій мисці рис, овочеву засмажку та ретельно вимішайте начинку для голубців.

7

Начиніть листя капусти начинкою, сформуйте голубці та викладіть їх у каструлю. Залийте голубці водою з томатною пастою та закрийте кришкою.

8

Печіть голубці в розігрітій духовці до 180 градусів протягом години. Смачного!

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