Голубці з тертої картоплі – рецепт – смачно, як у бабусі

1

Ретельно помийте капусту водою, виріжте качан. У великій каструлі закип’ятіть воду, влийте оцту та додайте солі. Опустіть капусту у воду та дайте покипіти 1-2 хвилини.

2

Знімайте листки капусти по одному не витягуючи головку з води.

3

Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте кубиком. Моркву почистіть від шкірки та натріть на дрібній тертці. Підсмажте овочі на олії до золотистої скоринки.

4

Почистіть картоплю від шкірки, помийте водою та натріть на дрібній тертці. Віддушуємо зайву рідину з картоплі та з’єднуємо з обсмаженими овочами. Солимо та перчимо начинку для голубців. Ретельно вимішайте масу.

5

Готові листя капусти начиніть картопляною начинкою та загорніть в голубець. Викладіть їх у каструлю, полийте сметаною та водою й доведіть до кипіння.

6

Розігрійте духовку до 180 градусів та відправте каструлю з голубцями пектись на 60-90 хвилин під кришкою.

7

Готові голубці подавайте до столу з сметаною або грибною підливою. Смачного!