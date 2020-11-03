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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Рецепт голубців з тертої картоплі – смачно, як у бабусі

Рецепт голубців з тертої картоплі – смачно, як у бабусі -

3 год

8 порцій

198 ккал

0 / 5
Голубці з тертої картоплі – рецепт – смачно, як у бабусі

Як приготувати голубці з тертої картоплі/Смачно24

Ми впевнені, що такі голубці вам готувала бабуся, адже саме з картоплі вони найніжніші.

Смачно 24 підготував для вас рецепт апетитних голубців з тертої картоплі, які повернуть вас у дитинство своїм смаком. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Білокачана капуста

    2 шт.

  • Картопля

    2,5 кг

  • Цибуля ріпчаста

    6 шт.

  • Олія соняшникова

    для смаження

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    2 шт.

  • Сметана

    4-5 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • Оцет

    1 ст. л.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте капусту водою, виріжте качан. У великій каструлі закип’ятіть воду, влийте оцту та додайте солі. Опустіть капусту у воду та дайте покипіти 1-2 хвилини.

2

Знімайте листки капусти по одному не витягуючи головку з води.

3

Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте кубиком. Моркву почистіть від шкірки та натріть на дрібній тертці. Підсмажте овочі на олії до золотистої скоринки.

4

Почистіть картоплю від шкірки, помийте водою та натріть на дрібній тертці. Віддушуємо зайву рідину з картоплі та з’єднуємо з обсмаженими овочами. Солимо та перчимо начинку для голубців. Ретельно вимішайте масу.

5

Готові листя капусти начиніть картопляною начинкою та загорніть в голубець. Викладіть їх у каструлю, полийте сметаною та водою й доведіть до кипіння. 

6

Розігрійте духовку до 180 градусів та відправте каструлю з голубцями пектись на 60-90 хвилин під кришкою.

7

Готові голубці подавайте до столу з сметаною або грибною підливою. Смачного!

Українська кухня Другі страви Кухні світу Голубці

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