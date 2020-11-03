Голубці з тертої картоплі – рецепт – смачно, як у бабусі

Рецепт голубців з тертої картоплі – смачно, як у бабусі -
3 год
8 порцій
198 ккал
Як приготувати голубці з тертої картоплі/Смачно24
Ми впевнені, що такі голубці вам готувала бабуся, адже саме з картоплі вони найніжніші.
Смачно 24 підготував для вас рецепт апетитних голубців з тертої картоплі, які повернуть вас у дитинство своїм смаком. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Білокачана капуста
2 шт.
-
Картопля
2,5 кг
-
Цибуля ріпчаста
6 шт.
-
Олія соняшникова
для смаження
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Морква
2 шт.
-
Сметана
4-5 ст. л.
-
Сіль
за смаком
-
Оцет
1 ст. л.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте капусту водою, виріжте качан. У великій каструлі закип’ятіть воду, влийте оцту та додайте солі. Опустіть капусту у воду та дайте покипіти 1-2 хвилини.
2
Знімайте листки капусти по одному не витягуючи головку з води.
3
Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте кубиком. Моркву почистіть від шкірки та натріть на дрібній тертці. Підсмажте овочі на олії до золотистої скоринки.
4
Почистіть картоплю від шкірки, помийте водою та натріть на дрібній тертці. Віддушуємо зайву рідину з картоплі та з’єднуємо з обсмаженими овочами. Солимо та перчимо начинку для голубців. Ретельно вимішайте масу.
5
Готові листя капусти начиніть картопляною начинкою та загорніть в голубець. Викладіть їх у каструлю, полийте сметаною та водою й доведіть до кипіння.
6
Розігрійте духовку до 180 градусів та відправте каструлю з голубцями пектись на 60-90 хвилин під кришкою.
7
Готові голубці подавайте до столу з сметаною або грибною підливою. Смачного!