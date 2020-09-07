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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Рецепт горіхового пирога в мультиварці

Рецепт горіхового пирога в мультиварці -

1 год 15 хв

6 порцій

290 ккал

0 / 5
Горіховий пиріг в мультиварці: рецепт пирога з горіхами

Як приготувати пиріг з горіхами в мультиварці/Смачно24

Простий рецепт смачного пирога з горішками готується швидко та надзвичайно смакує з гарячим та ароматним чаєм. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Ванільний цукор

    1 ст. л.

  • Волоські горіхи

    1 склянка

  • Олія соняшникова

    70 мл

  • Мелена кориця

    1 ст. л.

  • Борошно пшеничне

    260 г

  • Розпушувач

    1 ч. л.

  • Цукор

    1 склянка

  • Сметана

    100 г

  • Сода

    1/2 ч. л.

  • Сіль

    1 дрібка

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно збиваємо олію з половиною склянки цукру кілька хвилин. По одному яйцю додаємо до миски та продовжуємо збивати суміш.

2

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішуємо борошно з розпушувачем, содою та сіллю.

3

Третину суміші з борошна та половину сметани додаємо до яєчної маси – ретельно перемішайте тісто. Всипаємо решту борошна, сметани та ванільний цукор та ще раз перемішуємо тісто до однорідності.

4

Волоські горіхи підсмажте на сухій сковорідці, посічіть ножем та висипте в чашу мультиварки, яку попередньо ретельно змастіть вершковим маслом та присипте борошном.

5

Змішайте мелену корицю з рештою цукру та посипте цією сумішшю горішки.

6

Вилийте тісто поверх горішків, розрівняйте його силіконовою лопаткою або ложкою.

7

Випікайте горіховий пиріг в режимі “Випічка” 40-50 хвилин. Готовому пирогу дайте охолонути та вийміть його з мультиварки. Смачного!

Солодка випічка Десерти

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