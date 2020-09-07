Горіховий пиріг в мультиварці: рецепт пирога з горіхами

1

Ретельно збиваємо олію з половиною склянки цукру кілька хвилин. По одному яйцю додаємо до миски та продовжуємо збивати суміш.

2

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішуємо борошно з розпушувачем, содою та сіллю.

3

Третину суміші з борошна та половину сметани додаємо до яєчної маси – ретельно перемішайте тісто. Всипаємо решту борошна, сметани та ванільний цукор та ще раз перемішуємо тісто до однорідності.

4

Волоські горіхи підсмажте на сухій сковорідці, посічіть ножем та висипте в чашу мультиварки, яку попередньо ретельно змастіть вершковим маслом та присипте борошном.

5

Змішайте мелену корицю з рештою цукру та посипте цією сумішшю горішки.

6

Вилийте тісто поверх горішків, розрівняйте його силіконовою лопаткою або ложкою.

7

Випікайте горіховий пиріг в режимі “Випічка” 40-50 хвилин. Готовому пирогу дайте охолонути та вийміть його з мультиварки. Смачного!