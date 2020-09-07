Горіховий пиріг в мультиварці: рецепт пирога з горіхами

Рецепт горіхового пирога в мультиварці -
1 год 15 хв
6 порцій
290 ккал
Як приготувати пиріг з горіхами в мультиварці/Смачно24
Простий рецепт смачного пирога з горішками готується швидко та надзвичайно смакує з гарячим та ароматним чаєм. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Ванільний цукор
1 ст. л.
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Волоські горіхи
1 склянка
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Олія соняшникова
70 мл
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Мелена кориця
1 ст. л.
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Борошно пшеничне
260 г
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Розпушувач
1 ч. л.
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Цукор
1 склянка
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Сметана
100 г
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Сода
1/2 ч. л.
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Сіль
1 дрібка
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Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно збиваємо олію з половиною склянки цукру кілька хвилин. По одному яйцю додаємо до миски та продовжуємо збивати суміш.
2
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішуємо борошно з розпушувачем, содою та сіллю.
3
Третину суміші з борошна та половину сметани додаємо до яєчної маси – ретельно перемішайте тісто. Всипаємо решту борошна, сметани та ванільний цукор та ще раз перемішуємо тісто до однорідності.
4
Волоські горіхи підсмажте на сухій сковорідці, посічіть ножем та висипте в чашу мультиварки, яку попередньо ретельно змастіть вершковим маслом та присипте борошном.
5
Змішайте мелену корицю з рештою цукру та посипте цією сумішшю горішки.
6
Вилийте тісто поверх горішків, розрівняйте його силіконовою лопаткою або ложкою.
7
Випікайте горіховий пиріг в режимі “Випічка” 40-50 хвилин. Готовому пирогу дайте охолонути та вийміть його з мультиварки. Смачного!