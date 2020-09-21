1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Рецепт розрахований на об’єм склянки 200 грамів.

2

Розітріть вершкове масло з цукром та ваніллю, додайте яєчні жовтки.

3

Холодні яєчні білки збийте в густу піну та введіть їх у маслянисту масу. Погасіть соду оцтом та додайте до маси – перемішайте.

4

Невеликими порціями додавайте до маси борошно та замісіть еластичне тісто, яке не липне до рук. Сформуйте з тіста кулю, загорніть в харчову плівку та відправте в холодильник охолоджуватися.

5

Розділіть тісто на невеличкі кульки розміром з волоський горіх. Горішницю змастіть олією та поставте нагріватись на плиті. Викладіть кульки з тіста в розігріту форму та випікайте по декілька хвилин з кожного боку.

6

Для приготування крему збийте міксером варене згущене молоко з маслом.

7

Як тільки готові горішки охолонуть начиніть їх кремом та покладіть в серединку горішок. Зліпіть половинки горішка та викладіть на тарілку. Готові горішки посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!