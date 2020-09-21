Смачні горішки зі згущеним молоком: рецепт -
3 год
20 порцій
390 ккал
Рецепт горішків зі згущеним молоком/Смачно24
Горішки зі згущеним молоком – солодощі родом з дитинства. Ви, мабуть, пам’ятає як бабуся готувала їх на свята, а ви з нетерпінням чекали коли ж зможете ними посмакувати з молоком!
Смачно 24 підготував для вас рецепт смачних домашніх горішків зі згущеним молоком, які своїм смаком повернуть вас у дитинство. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Ваніль
за смаком
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Борошно пшеничне
3,5 склянки
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Цукор
1/2 склянки
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Вершкове масло
230 г
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Сода
1/2 ч. л.
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Оцет
2 ч. л.
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Яйце
2 шт.
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Волоські горіхи
за смаком
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Згущене молоко
1 банка
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Вершкове масло
100 г
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Рецепт розрахований на об’єм склянки 200 грамів.
2
Розітріть вершкове масло з цукром та ваніллю, додайте яєчні жовтки.
3
Холодні яєчні білки збийте в густу піну та введіть їх у маслянисту масу. Погасіть соду оцтом та додайте до маси – перемішайте.
4
Невеликими порціями додавайте до маси борошно та замісіть еластичне тісто, яке не липне до рук. Сформуйте з тіста кулю, загорніть в харчову плівку та відправте в холодильник охолоджуватися.
5
Розділіть тісто на невеличкі кульки розміром з волоський горіх. Горішницю змастіть олією та поставте нагріватись на плиті. Викладіть кульки з тіста в розігріту форму та випікайте по декілька хвилин з кожного боку.
6
Для приготування крему збийте міксером варене згущене молоко з маслом.
7
Як тільки готові горішки охолонуть начиніть їх кремом та покладіть в серединку горішок. Зліпіть половинки горішка та викладіть на тарілку. Готові горішки посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!