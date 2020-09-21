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Смачні горішки зі згущеним молоком: рецепт -

3 год

20 порцій

390 ккал

0 / 5
Горішки зі згущеним молоком: рецепт десерту

Рецепт горішків зі згущеним молоком/Смачно24

Горішки зі згущеним молоком – солодощі родом з дитинства. Ви, мабуть, пам’ятає як бабуся готувала їх на свята, а ви з нетерпінням чекали коли ж зможете ними посмакувати з молоком!

Смачно 24 підготував для вас рецепт смачних домашніх горішків зі згущеним молоком, які своїм смаком повернуть вас у дитинство. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для випічки

  • Ваніль

    за смаком

  • Борошно пшеничне

    3,5 склянки

  • Цукор

    1/2 склянки

  • Вершкове масло

    230 г

  • Сода

    1/2 ч. л.

  • Оцет

    2 ч. л.

  • Яйце

    2 шт.

для начинки

  • Волоські горіхи

    за смаком

  • Згущене молоко

    1 банка

  • Вершкове масло

    100 г

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Рецепт розрахований на об’єм склянки 200 грамів.

2

Розітріть вершкове масло з цукром та ваніллю, додайте яєчні жовтки.

3

Холодні яєчні білки збийте в густу піну та введіть їх у маслянисту масу. Погасіть соду оцтом та додайте до маси – перемішайте.

4

Невеликими порціями додавайте до маси борошно та замісіть еластичне тісто, яке не липне до рук. Сформуйте з тіста кулю, загорніть в харчову плівку та відправте в холодильник охолоджуватися.

5

Розділіть тісто на невеличкі кульки розміром з волоський горіх. Горішницю змастіть олією та поставте нагріватись на плиті. Викладіть кульки з тіста в розігріту форму та випікайте по декілька хвилин з кожного боку.

6

Для приготування крему збийте міксером варене згущене молоко з маслом.

7

Як тільки готові горішки охолонуть начиніть їх кремом та покладіть в серединку горішок. Зліпіть половинки горішка та викладіть на тарілку. Готові горішки посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!

Солодка випічка Десерти

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