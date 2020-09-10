24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Другі страви Холодні страви Пряний мармелад з гарбуза: рецепт

Пряний мармелад з гарбуза: рецепт -

1 год 10 хв

6 порцій

69 ккал

0 / 5
Мармелад з гарбуза – покроковий рецепт в домашніх умовах

Як приготувати мармелад з гарбуза/Смачно24

Цей гострий та пряний мармелад чудово пасуватиме до сиру, страв із м'яса та риби. Причому, чим жирніша страва, тим краще мармелад смакуватиме. 

Інгредієнти

Для мармеладу

  • Апельсин

    1 шт.

  • Апельсиновий сік

    100 г

  • Ваніль

    1 за смаком

  • Родзинки

    60 г

  • Лимон

    1 шт.

  • Цукор

    150 г

  • Гарбуз

    1 кг

  • Яблучний оцет

    100 мл

Рецепт приготування

1

Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Наріжте гарбуз кубиками.

2

На терці натріть цедру з апельсина та лимона. З лимона вичавіть сік, а з апельсинів зніміть білу м'якоть та виокремте філе.

3

У каструлю з товстим дном висипте цукор, додайте апельсиновий сік, а також сік з одного лимона, яблучний оцет й цедру цитрусових. Також викладіть філе апельсина, родзинки, розрізаний навпіл стручок ванілі і гарбуз. Доведіть до кипіння на середньому вогні.

4

Зменшіть вогонь і варіть, час від часу помішуючи, 45-50 хвилин.

5

Остудіть і перекладіть в блюдо чи стерилізовані скляні банки, поставте в холодильник на 6-8 днів.

Поради щодо приготування

Мармелад можна приготувати порційно, а можна приготувати більше – тоді мармелад варто викласти в стерилізовані банки та дати постояти в холодильнику 6-8 днів.

Другі страви Холодні страви Гарніри з овочів

Схожі рецепти

Гарбузова каша з кукурудзяною крупою: рецепт приготування

Покроковий простий рецепт каші з гарбуза на сніданок

45 хв

2 порції

Другі страви

Запечений гарбуз з прянощами: простий рецепт приготування

Легкий та корисний рецепт приготування гарбуза в якості гарніру чи десерту

1 год

5 порцій

Другі страви

Новини кулінарії

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Вітамінні салати

Як обрати стиглу диню: корисні поради

Про продукт

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Цікаві підбірки

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Шеф-кухарі

Останні рецепти

Як приготувати батончик снікерс вдома: корисний рецепт Покрокове приготування снікерсу вдома

2 год 20 хв

6 порцій

Корисні десерти
Рецепт дієтичної запіканки з сиром без борошна та манки Покрокове приготування дієтичної сирної запіканки

45 хв

6 порцій

Солодка випічка
Рецепт смаженої сосиски в тісті – смачніше ніж в школі Покрокове приготування сосиски в тісті смаженої в олії

2 год

7 порцій

Американська