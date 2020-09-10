Мармелад з гарбуза – покроковий рецепт в домашніх умовах

1

Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Наріжте гарбуз кубиками.

2

На терці натріть цедру з апельсина та лимона. З лимона вичавіть сік, а з апельсинів зніміть білу м'якоть та виокремте філе.

3

У каструлю з товстим дном висипте цукор, додайте апельсиновий сік, а також сік з одного лимона, яблучний оцет й цедру цитрусових. Також викладіть філе апельсина, родзинки, розрізаний навпіл стручок ванілі і гарбуз. Доведіть до кипіння на середньому вогні.

4

Зменшіть вогонь і варіть, час від часу помішуючи, 45-50 хвилин.

5

Остудіть і перекладіть в блюдо чи стерилізовані скляні банки, поставте в холодильник на 6-8 днів.