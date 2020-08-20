Готуємо класичний гороховий суп: рецепт -
3 год
8 порцій
62 ккал
Гороховий суп вважається традиційною українською стравою, основним складником якого є колотий сухий горох. Головним секретом смачного горохового супу є правильність приготування гороху. Отож, якщо ви запланували готувати гороховий суп, спершу замочіть сухий горох на ніч у воді. При подальшому приготуванні, горох швидко розвариться та буде смачним. Якщо у вас бракує часу на замочування гороху, промивайте сушений горох у воді доти, доки вода не буде ідеально прозорою.
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Інгредієнти
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Бекон
100 г
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Гірчиця
3-4 ст. л.
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Картопля
5-6 шт.
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Копчені свинячі ребра
500 г
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Олія соняшникова
1 ст. л.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Морква
1 шт.
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Петрушка (зелень)
1 пучок
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Сіль
за смаком
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Сухий горох
500 г
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Кріп (зелень)
1 пучок
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Часник
3 зубчики
Рецепт приготування
1
Перед приготуванням замочіть горох на цілу ніч. Для м’ясного бульйону копчені свинні ребра поріжте на частини, приблизно по 2-3 ребра та відваріть у воді 2 години. М’ясо має легко відділятись від кісток. Готовий бульйон процідіть через дрібне сито з марлею в глибоку каструлю. М’ясо поріжте кубиками та викладіть в окрему тарілку.
2
Почистіть моркву, цибулю та картоплю, наріжте овочі дрібними кубиками. Моркву та цибулю підсмажте на розігрітій сковорідці до золотої скоринки. Промитий горох висипте до бульйону та варіть 30 хвилин. Висипіть до бульйону картоплю та варіть ще 20 хвилин до готовності. Засмажку з моркви та цибулі додайте до бульйону та варіть ще 10 хвилин.
3
М’ясо, гірчицю, сіль та перець додайте до бульйону, проваріть 3 хвилини. Поріжте смужками бекон та висипте в суп. Ретельно перемішайте та вимкніть вогонь під каструлею. Часник дрібно поріжте, зелень порубайте та додайте в гороховий суп. Накрийте його кришкою та дайте настоятись 30 хвилин. Смачного!