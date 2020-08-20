24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Готуємо класичний гороховий суп: рецепт

Готуємо класичний гороховий суп: рецепт -

3 год

8 порцій

62 ккал

0 / 5

Гороховий суп вважається традиційною українською стравою, основним складником якого є колотий сухий горох. Головним секретом смачного горохового супу є правильність приготування гороху. Отож, якщо ви запланували готувати гороховий суп, спершу замочіть сухий горох на ніч у воді. При подальшому приготуванні, горох швидко розвариться та буде смачним. Якщо у вас бракує часу на замочування гороху, промивайте сушений горох у воді доти, доки вода не буде ідеально прозорою.

Щоб завжди бути вкурсі всіх тонкостей приготування страв, завжди готуйте з Смачно 24!

Інгредієнти

для супу

  • Бекон

    100 г

  • Гірчиця

    3-4 ст. л.

  • Картопля

    5-6 шт.

  • Копчені свинячі ребра

    500 г

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    1 ст. л.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    1 шт.

  • Петрушка (зелень)

    1 пучок

  • Сіль

    за смаком

  • Сухий горох

    500 г

  • Кріп (зелень)

    1 пучок

  • Часник

    3 зубчики

Рецепт приготування

1

Перед приготуванням замочіть горох на цілу ніч. Для м’ясного бульйону копчені свинні ребра поріжте на частини, приблизно по 2-3 ребра та відваріть у воді 2 години. М’ясо має легко відділятись від кісток. Готовий бульйон процідіть через дрібне сито з марлею в глибоку каструлю. М’ясо поріжте кубиками та викладіть в окрему тарілку.

2

Почистіть моркву, цибулю та картоплю, наріжте овочі дрібними кубиками. Моркву та цибулю підсмажте на розігрітій сковорідці до золотої скоринки. Промитий горох висипте до бульйону та варіть 30 хвилин. Висипіть до бульйону картоплю та варіть ще 20 хвилин до готовності. Засмажку з моркви та цибулі додайте до бульйону та варіть ще 10 хвилин.

3

М’ясо, гірчицю, сіль та перець додайте до бульйону, проваріть 3 хвилини. Поріжте смужками бекон та висипте в суп. Ретельно перемішайте та вимкніть вогонь під каструлею. Часник дрібно поріжте, зелень порубайте та додайте в гороховий суп. Накрийте його кришкою та дайте настоятись 30 хвилин. Смачного!

Українська кухня Перші страви Кухні світу Овочеві супи

Схожі рецепти

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Пиріг з кабачками без м'яса: рецепт

Ідеальна випічка, яка не може не сподобатися

1 год 10 хв

3 порції

Українська

Новини кулінарії

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Вітамінні салати

Як обрати стиглу диню: корисні поради

Про продукт

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Шеф-кухарі

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Вітамінні салати

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Запечений гарбуз з прянощами: простий рецепт приготування Легкий та корисний рецепт приготування гарбуза в якості гарніру чи десерту

1 год

5 порцій

Другі страви
Олів'є з куркою: легкий рецепт Покроковий рецепт приготування салату олів'є

1 год

6 порцій

Салат з куркою
Рецепт приготування дерунів з картоплі Прокрокова інструкція приготування дерунів з картоплі

45 хв

4 порції

Другі страви