1

Перед приготуванням замочіть горох на цілу ніч. Для м’ясного бульйону копчені свинні ребра поріжте на частини, приблизно по 2-3 ребра та відваріть у воді 2 години. М’ясо має легко відділятись від кісток. Готовий бульйон процідіть через дрібне сито з марлею в глибоку каструлю. М’ясо поріжте кубиками та викладіть в окрему тарілку.

2

Почистіть моркву, цибулю та картоплю, наріжте овочі дрібними кубиками. Моркву та цибулю підсмажте на розігрітій сковорідці до золотої скоринки. Промитий горох висипте до бульйону та варіть 30 хвилин. Висипіть до бульйону картоплю та варіть ще 20 хвилин до готовності. Засмажку з моркви та цибулі додайте до бульйону та варіть ще 10 хвилин.

3

М’ясо, гірчицю, сіль та перець додайте до бульйону, проваріть 3 хвилини. Поріжте смужками бекон та висипте в суп. Ретельно перемішайте та вимкніть вогонь під каструлею. Часник дрібно поріжте, зелень порубайте та додайте в гороховий суп. Накрийте його кришкою та дайте настоятись 30 хвилин. Смачного!