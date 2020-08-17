Готуємо вівсяну кашу з фруктами на молоці -
15 хв
2 порції
99 ккал
Вівсянка на молоці/Смачно24
Вівсянка чудово підійде на сніданок як малим, так і дорослим. Вона надзвичайно корисна для людського організму, багата на вітаміни та мікроелементи. Не дарма аристократи колись починали свій день з вівсянки на сніданок. А ще вона дуже ситна!
Інгредієнти
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Фрукти
за смаком
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Вода
200 мл
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Молоко
100 мл
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Вівсяні пластівці
100 г
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Цукор
за смаком
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Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Нагрійте молоко до кипіння у невеликій каструлі. Не забувайте постійно помішувати його. Додайте в молоко сіль та цукор.
2
Засипте вівсянку в молоко та варіть приблизно 10 хвилин, ретельно помішуючи. Коли каша загусне, зніміть її з вогню.
3
За бажанням можна додати вершкове масло. Залиште вівсянку під кришкою на 5-6 хвилин. Викладіть готову вівсянку на тарілку, додайте до неї меду та фруктів. Смачного!